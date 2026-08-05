Kate Middleton homenajeó a Lady Di con un outfit elegante y arriesgado

Como cada año y tal cual se los marca la agenda oficial de la Casa Real de Gran Bretaña, William (44) y Kate Middleton (44) encabezaron la celebración de los Juegos de la Commonwealth 2026, en Glasgow. Y los príncipes no fueron solos, sino que los acompañaron sus hijos George (12), Charlotte (11) y Louis (9).

Kate Middleton rinde homenaje a Lady Di con un elegante look

La princesa de Gales impactó con una falda blanca, plisada, de largo midi, que acompañó con un suéter a rayas en blanco y azul (by La Ligne), blazer verde oscuro de doble abotonadura de Ralph Lauren, tacos satinados con tiras de Camilla Elphick y sus clásicos aros de perlas (que heredó del joyero real de Lady Di, la madre de su marido).

Kate Middleton

Inmediatamente todos al verla coincidieron en que su look era un claro homenaje a su suegra, la recordada princesa Diana, quien hace más de 40 años lució un modelo muy similar. Y no sólo se trató de una manera de recordar a su suegra, sino que fue una clara manera de destacar su silueta con una vaporosa falda que le resultó también ideal para los días más frescos que ya anticipan que se acerca el final del verano.