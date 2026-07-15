Como fanática del tenis y embajadora del tradicional torneo de Wimbledon desde 2016, Kate Middleton (44) volvió a concentrar todas las miradas en la final masculina que ganó Alexander Zverev.

El increíble look de Kate Middleton en tonos oliva en Wimbledon

Acompañada por el príncipe William (44) y sus hijos mayores, George (12) y Charlotte (11), llegó al All England Lawn Tennis Club con un vestido verde oliva de Emilia Wickstead. Un color emblemático para el torneo, ya que es el tono del césped más famoso del mundo.

Kate Middleton en Wimbledon

De largo midi, confeccionado en crepé de lana y con la parte superior a modo de capa, la Princesa de Gales combinó el diseño con un bolso de DeMellier y zapatos dorados de Ralph Lauren. Completó el look con los pendientes Magic Alhambra de Van Cleef & Arpels, una pulsera de Halcyon Days con aguamarina y el tradicional broche con lazo verde y morado, emblema oficial del club.

La familia real en Wimbledon

La Princesa de Gales deslumbró con su look en Wimbledon

Mientras tanto, la pequeña Charlotte lució un vestido azul de mangas cortas con pequeños volados y ballerinas blancas. William y el príncipe George, por su parte, eligieron impecables trajes en tonos azul claro y azul oscuro, respectivamente.