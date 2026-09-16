Kate Middleton y William, príncipe de Gales, acompañaron a su hijo al colegio

A pesar de cargar sobre sus cabezas la gran responsabilidad de sus coronas de príncipes de Gran Bretaña, Kate Middleton (44) y William (44), son como cualquier papá y mamá. Por eso no dudaron en madrugar y acompañar a su hijo mayor, el príncipe George (13), en su primer día de estudios en Eton College.

William y Kate, junto a sus hijos, cumpliendo sus responsabilidades reales.

A pesar de la lluvia, mamá y papá llevaron de la mano a su heredero en su ingreso a una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido, donde el propio William supo estudiar. Protegidos por grandes paraguas, los tres caminaron hasta la entrada principal del School Yard e ingresaron al histórico patio presidido por la tradicional Torre de Lupton frente a una estatua del rey Enrique VI, fundador de Eton en 1440.

El look del príncipe George y la princesa Kate para el primer día de clases

George, que ya casi alcanza a su padre en estatura, lució un traje oscuro con camisa celeste y corbata azul marino, mientras su madre impactó con un vestido midi, verde, entallado en la cintura, de manga larga, by Emilia Wickstead de 2023, que acompañó con un collar de oro.

William y Kate acompañaron a George.

El más emocionado fue el príncipe William que revivió su entrada al colegio en el que estudió, después de 26 años. En la institución fueron recibidos por el director de Eton, Simon Henderson, y el rector Sir Nicholas Coleridge. La institución es sólo para varones y tiene un costo de 73.500 euros anuales.