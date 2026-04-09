Cuál es la "lista negra" del príncipe William y Kate Middleton con los que no quieren tener relación

El príncipe William y Kate Middleton son de los herederos de la realeza más determinados y observados por todos. Ellos dejaron en claro su búsqueda por mantenerse cercanos a sus hijos, a pesar de las responsabilidades reales. En medio de varias polémicas, que encerró a muchas familias importantes, ellos dejaron en claro su postura y se mantuvieron así en todos los procesos. Es por eso que, según algunos medios de comunicación especialistas, comenzaron a realizar una "lista negra" de personajes con los que no quieren tener relación de ahora hasta, incluso, luego de su coronación.

Príncipe William, Kate Middleton

La "lista negra" de la realeza del príncipe William y Kate Middleton

Muchos integrantes de la realeza dejan en claro su postura frente a complicadas polémicas que surgen en sus familias o alrededor de sus políticas. El príncipe William y Kate Middleton no dudaron en pronunciarse cuando ocurrió el caso de Jeffrey Epstein y las acusaciones sobre el tío del futuro rey. El exduque Andrés fue detenido y acusado por su cercana relación con el mandatario; y fueron apuntadas sus hijas, Eugenia y Beatriz, y su exesposa, Sarah Ferguson. Es por eso que, esta familia son de las que encabezan la "lista negra" de los príncipes de Gales, quienes mantuvieron su distanciamiento con ellos, y su lejanía a pesar de la relación.

De esta misma manera, otros participantes de la realeza que se llevaron la mala mirada de los herederos, fueron el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. La pelea de los hermanos viene desde hace un tiempo, cuando los duques de Sussex fueron apuntados por la prensa de denigrar a la monarquía, al marcar su salida de sus responsabilidades. Esta actitud, y sus dichos en polémicas entrevistas, los llevó a enfrentarse a la familia real, debiendo empezar una lucha para poder acercarse. La última vez que ambos hermanos se juntaron fue en el funeral de Isabel II en 2022.

Príncipe William, Kate Middleton

Lejos de la realeza: otros que se encuentran en la mira de los príncipes de Gales

Mujer Hoy aseguró que el príncipe William y Kate Middleton no solo habían realizado una "lista negra" alrededor de la realeza, por las polémicas. Los futuros reyes de Reino Unido también buscarían rodearse de familiares y trabajadores fieles a sus ideales y valores. Es por eso que algunos de los más cercanos a Harry y Meghan Markle también se volvieron parte del "recorte" que la pareja real habría decidio hacer.

En los últimos meses, Sarah Mullally fue nombrada como la 106ª arzobispo de Canterbury, en una ceremonia a la que asistieron los príncipes de Gales. Este suceso llamó la atención, ya que según los expertos en la realeza, marcó un nuevo vínculo con la Iglesia Anglicana, luego de que el príncipe William dejara en claro su distanciado de durante el mandato del predecesor, Justin Welby, debido a su estrecha relación con Harry y Meghan. Ella misma causa llevó a que se rompieran relaciones con la prensa, sobre todo un amigo personal, como era el periodista Tom Bradby.

Príncipe William, Kate Middleton

Varios medios de comunicación y expertos de la realeza apuntaron a estas relaciones que los príncipes de Gales dejaron en claro, tras polémicas o peleas de conocimiento público. El príncipe William y Kate Middleton son el futuro de Reino Unido, y no dudan en exponer su postura frente a algunos personajes que dieron de qué hablar. Así, habrían armado su "lista negra" que incluye a integrantes de la realeza como a trabajadores de diferentes ámbitos.

A.E