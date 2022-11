Kerry Kennedy: “Meghan y Harry sabían que 'serían condenados al ostracismo' por denunciar el racismo de la familia real"

La presidenta de la “Robert Kennedy Foundation”, Kerry Kennedy, declaró en una entrevista exclusiva para el medio “Vanitatis” acerca de la postura heroica que mantuvieron los duques de Sussex en contra del racismo dentro de la monarquía británica.

Y es que el próximo 6 de diciembre el príncipe Harry y su esposa, la duquesa Meghan Markle, han sido invitados por la misma Kerry Kennedy a recibir el premio “Ripple of Hope” por su labor en la fundación Archiewell y su dedicación por la justicia racial y la salud mental.

La hija del Ex Fiscal de los Estadios Unidos, agregó: “Ellos fueron a la institución más antigua de la historia de Reino Unido y les dijeron lo que estaban haciendo mal, que no podía haber racismo estructural dentro de la institución, que no podían mantener una incomprensión sobre la salud mental. Sabían que si hacían esto tendría consecuencias, que serían condenados al ostracismo, perderían a su familia, la posición que ocupaban dentro de esta estructura, y que la gente les culparía por ello”.

Los duques de Sussex recibirán el premio "Ripple of Hope"

La conjura de los medios

A raíz de estas declaraciones los medios se han hecho eco de las mismas, reaccionando en las portadas principales diarios como “The Times”, “Daily Mail”, “The Sun” entre otros, con titulares como “Harry y Meghan serán honrados por 'hacer frente al racismo en la monarquía' ”.

El “US Daily Report” sentenció “El príncipe Harry y Meghan Markle hieren al rey Carlos sin siquiera intentarlo”. Por otra parte, el comentarista y presentador de televisión Piers Morgan consideró desafortunadas las declaraciones de Kerry, calificándolas de “absolutamente ridículas” . En este sentido, afirmó que no existe evidencia de tales actos de racismo por parte de la familia real.

El periodista y conductor del programa “The Morning Show”, Peter Ford, sentenció que los duques de Sussex están “coleccionando premios por aparentemente 'atacar a su propia familia'”, y prosiguió: “Quizás Kerry Kennedy haya hablado de manera inapropiada, supongo que tendremos que ver si rectifica. Ha tenido 24 horas y todavía no lo ha hecho”.