Camilla Parker Bowles: la reina que no tenía que ser 

Durante muchos años Camilla Parker Bowles fue considerada una rompe matrimonios y acusada de destruir el cuento de hadas de Reino Unido. Conoció al entonces Príncipe Carlos en 1970, fueron amigos, amantes y novios clandestinos. Su amor sobrevivió divorcios, el enojo de la Reina Isabel II, la burla de la prensa y el desprecio de todo un pueblo. Con el tiempo logró demostrar que estaba enamorada de Carlos y no del príncipe, y gracias a su discreción dejó de ser vista como la amante, para ser considerada una figura central de la Familia Real británica. Los británicos aprendieron a querer a esta mujer de personalidad arrolladora, cálida y con un gran sentido del humor; y hasta la fallecida monarca cambió de opinión cuando afirmó en la víspera de su Jubileo de Platino, su “sincero deseo” de que su nuera sea reina consorte “cuando llegue ese momento, mientras continúe con su leal servicio a la Corona”.

Camilla Rosemary Shand nació el 17 de julio de 1947 en el King’s College Hospital de Londres, en el seno de una familia de clase alta. Es la hija mayor del oficial del Ejército británico Bruce Shand y Rosalind Cubbit, y hermana de Mark Roland (quién falleció en 2014) y de Sonia Annabel. Tras su paso por la escuela Drumbells de Sussex y por el Queen’s Gate de Kensington, Camilla continuó sus estudios en Mon Fertile (Suiza), y luego aprendió francés y literatura en París. Regresó a Londres en 1965 y trabajó con los diseñadores Sybil Colefax y John Fowler. Desde siempre, la joven aristócrata disfrutó de la literatura, los perros y los caballos.

“Ella es una aristócrata, siempre se ha estado moviendo en los círculos reales. Siempre se había considerado a sí misma como la heredera de Alice Keppel, su bisabuela, que fue la amante de Eduardo VII. Ella estaba muy orgullosa de esa conexión, presumía eso de niña y de adulta, y eso es lo que pretendía ser: parte del círculo real en el papel de amante del futuro rey, y luego del rey” reveló Christopher Anderson sobre Camilla, en su libro ‘William and Kate: A Royal Love Story’.

El ‘matrimonio de a tres’ de Camilla Parker Bowles

En la década de 1960, Camila Shand conoció a Andrew Parker Bowles, uno de los jóvenes más codiciados de la sociedad británica y popularmente conocido como un mujeriego. Andrew es hijo de Derek Parker Bowles y Dame Ann de Trafford, grandes amigos de la fallecida Reina Isabel II, y se movía en el mismo círculo social que el entonces Príncipe Carlos, con quien compartía equipo de polo. Durante siete años, su noviazgo intermitente estuvo marcada por el adulterio, y Camilla se convirtió en la relación más estale de Andrew.

Según los informes, Camilla y el entonces Príncipe Carlos se conocieron a mediados de 1971 durante un partido de polo, cuando ella estaba en ‘un tiempo’ de su relación con Parker Bowles, quien estaba cortejando a la Princesa Ana. “¿Sabía que su tatarabuelo el rey Eduardo VII fue amante de mi bisabuela Alicia Keppel? ¿No le parece excitante esta historia?” fueron las palabras que le dijo la jóven aristócrata al príncipe en ese momento. Dicen que el flechazo entre Shand y el heredero al trono británico fue inmediato, y desde entonces comenzaron una amistad. La mayoría de los biógrafos reales coinciden en que al Príncipe no se le habría permitido continuar “su amistad” con la joven, si él hubiera pedido permiso para hacerlo. Carlos y Camilla compartían la pasión por la caza, el polo, la cultura y la jardinería, pero sobre todo lo hacía reír y sentir un hombre normal.

Con el tiempo se transformaron en “amigos con derechos”. Carlos solía visitarla en su departamento en el barrio de Belgravia y ella en su mansión de Broadlands. Se enamoraron, pero el matrimonio era imposible. El compromiso de Camilla y Andrew Parker Bowles se anunció en 1973 en The Times. Sally Bedell Smith afirmó que el anuncio fue enviado por los padres de la pareja sin su consentimiento, hecho que obligó a Parker Bowles a realizar la propuesta de matrimonio. Ese mismo año, el príncipe se embarcó para pasar ocho meses con la Royal Navy, y recibió una carta de su ‘amigovia’ donde le avisaba que se casaba con Andrew. Esta noticia hizo que el heredero al trono quedara destrozado. Según la prima y madrina de Carlos, Patricia Knatchbull, II condesa Mountbatten de Birmania, algunos cortesanos del palacio en ese momento consideraron que Shand no era adecuado como posible consorte. Lejos de la mujer que amaba, Carlos tuvo relaciones con mujeres de la nobleza, como Lady Caroline Percy, Amanda Knatchbull y Carolina de Mónaco, quien lo rechazó por aburrido.

Camilla tenía 25 años y Andrew 33, y su boda fue considerada “la boda de sociedad del año” con 800 invitados, entre los que se encontraban la Reina Isabel II, la princesa Ana, la princesa Margarita y la Reina Madre. El matrimonio de Camilla y Andrew no fue feliz, él tuvo aventuras con muchas otras mujeres, mientras que ella mantenía de manera oculta su amorío con el príncipe, a quien cautivó con su carisma. Mientras tanto, el heredero al trono británico contrajo matrimonio en 1981 con Diana Spencer, quien se ganó el corazón de la gente.

A Camilla no le molestaba ser la amante, y sus conversaciones íntimas con el Príncipe Carlos salieron a la luz. Mientras que Andrew Parker Bowles aceptaba esta situación, Lady Di no estaba dispuesta a un matrimonio de a tres y comenzó a vivir sus propias aventuras extramatrimoniales. Camilla se convirtió en la persona más odiada de Gran Bretaña, y el pueblo la tildó de bruja, roba maridos y hasta se ganó el apodo de rottweiler.

En diciembre de 1994, luego de 21 años de matrimonio y dos hijos (Thomas y Laura), los Parker Bowles iniciaron su proceso de divorcio, alegando que habían vivido durante varios años separados, y un año más tarde la pareja lo anunció a través de un comunicado de prensa. Mientras que el pueblo tenía sus propias conclusiones, nunca dudaron en decir que "el romance entre el príncipe Carlos y Camilla era la verdadera causa del divorcio con Andrew".

Carlos y Camilla tuvieron una relación sentimental antes y durante cada uno de sus primeros matrimonios. Su relación fue publicada en los medios y atrajo el escrutinio mundial. Mientras que Andrew Parker Bowles se volvió a casar en 1996 con Rosemary Dickinson, Lady Di falleció en 1997; Camilla y Carlos de Inglaterra se mostraron en público por primera vez en el año 2000 como una pareja formal y cinco años más tarde se casaron.

La boda de Camilla Parker Bowles con el heredero al trono británico

El 9 de abril de 2005, un país entero se dividía en opiniones que aprobaban o desaprobaban la celebración de esta unión. 35 años después de su primer encuentro, y ocho años más tarde de la muerte de Diana Spencer, Camilla Parker Bowles y el entonces Príncipe Carlos pudieron casarse. Esta vez lo hicieron por amor, en una boda íntima y discreta, donde la Reina Isabel II no asistió al civil, pero sí participó de la bendición que realizó el arzobispo de Canterbury y en el banquete de festejo.

La unión civil se llevó a cabo en The Guildhall, en Berkshire. La duquesa de Cornualles lució un vestido midi y un abrigo ligero de chiffon de seda en color crema, obra de Robinson Valentine. Camilla complementó su look de bodas con un sombrero de encaje floral colocado en la base de la copa, con un ramillete en gasas que simulaban plumas y el detalle de una flor. Además, lució zapatos pointy en color camel y un sobre en color crema que combinaba a la perfección con el vestido y el abrigo. La esposa del entonces Príncipe Carlos optó por llevar un prendedor de platino y diamantes, que destacaba en la solapa del abrigo, una pulsera y un anillo en oro blanco con diamantes.

Los duques de Cornualles se mudaron a Clarence House. Desde allí, además de suavizar la imagen sofocante de Carlos, Camilla Parker Bowles acompañó a su marido trabajando en más de 100 organizaciones benéficas, y centrándose en una amplia gama de temas, incluida la promoción de alfabetización, el apoyo a las víctimas de violencia doméstica y las personas que tienen osteoporosis.

El día en que Lady Di enfrentó a Camilla Parker Bowles, y muchos desconocían

Con motivo de su 75º aniversario de natalicio, Camilla Parker Bowles dio una entrevista para Vogue UK donde expresó abiertamente cómo se sintió durante la época de amante de Carlos, el divorcio y el posterior fallecimiento de Diana Spencer. “No es fácil. He sido juzgada durante tanto tiempo que solo queda encontrar la manera de vivir con eso. A nadie le gusta que lo miren todo el tiempo y lo critiquen. Pero creo que, al final, lo supero y me pongo manos a la obra” expresó la duquesa.

Se dice que Lady Di siempre estuvo al tanto de la relación entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Al parecer, la princesa del pueblo tuvo varios desencuentros con la joven aristócrata. En 1989, durante la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camilla, Annabel Elliot, ambas protagonizaron un grave y épico desencuentro, desatado por la aventura amorosa que la duquesa mantuvo con el príncipe. Diana definió este hecho como ‘uno de los momentos más valientes’ de su relación sentimental con el heredero al trono británico.

Aunque en un principio no pensaba acudir a la celebración, Diana cambió de opinión a último momento y llegó de sorpresa. “Entro a la casa y le doy la mano a Camilla por primera vez, y pienso 'puf, lo superé'” confesó Lady Di en una entrevista. Todo continuó con normalidad, hasta que la princesa notó que Carlos y Camilla se habían ido a otra habitación. Esta situación la perturbó y la hizo recorrer todas las partes de la casa hasta encontrarse con la pareja en un subsuelo. “Sé a lo que me voy a enfrentar e intentaron impedir que bajara” explicó Diana y luego agregó que alguien le comentó: “Diana, no bajes allí”. “Solo voy a buscar a mi esposo” respondió.

Lady Di siguió su camino y se encontró con Carlos, Camilla y otro hombre. Al ver que solo estaban hablando, decidió sumarse a la conversación como si nada pasara. “Pensé, está bien, este es tu momento, así que fui, me senté y me uní a la conversación como si fuéramos mejores amigas. Le dije ‘Camilla, me encantaría hablar contigo, si es posible” aseguró Lady Di, mientras contaba que notó en Parker Bowles una situación de incomodidad. Los hombres las dejaron solas y Diana le confesó que era conocedora del romance extramatrimonial que había iniciado con su marido.

“Ella dijo ‘Tienes todo lo que siempre quisiste. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti, tienes dos hermosos hijos, ¿qué más quieres?' y yo le dije: 'Quiero a mi esposo'” aseguró. Este enfrentamiento provocó las lágrimas de Lady Di. A partir de ahí habló con su esposo y le aconsejó que fuese a ver a Camilla para que esta le contara sobre la conversación que mantuvieron la noche anterior.

Cómo evolucionó la relación de Camilla Parker Bowles con los hijos de Carlos de Inglaterra

Mucho se dijo sobre la relación entre Camilla Parker Bowles y los hijos de Carlos de Inglaterra. El escritor Christopher Anderson aseguró que la duquesa de Cornualles ”es un poco esnob” y fue quien convenció a Carlos de que le sugiriera al príncipe Guillermo terminar su relación con Kate Middleton, cuando se separaron en 2007. “Ella no miró a Kate Middleton como alguien digno de unirse a la Familia Real” aseguró en su libro ‘William and Kate: A Royal Love Story’.

Por su parte, el biógrafo Tom Bower aseguró que Parker Bowles habría calificado a Meghan Markle de “descarada” y “desagradecida”, cuando los duques de Sussex dejaron las obligaciones reales a principios de 2020. “Le resultaba difícil creer que Meghan sacrificaría su carrera e independencia para servir en silencio como una jugadora de equipo dedicada a la monarquía, pero Camilla mantuvo los labios apretados” afirmó el escritor en diálogo con The Sun. Además, agregó que Camilla fue el gran apoyo para Carlos después de que el príncipe Harry y su esposa atacaran a la Familia Real británica en su entrevista con Oprah Winfrey.

Lo cierto es que su llegada a la Familia Real británica no fue nada fácil. Tras el fallecimiento de Lady Di en agosto de 1997, el entonces Príncipe Carlos decidió centrarse en sus hijos, y vivir su relación con Parker Bowles a la sombra. Mientras tanto, el heredero al trono británico comenzó una sutil campaña para que el pueblo británico acepte a su amada y en 1999 se mostraron en público por primera vez. Poco a poco, Camilla se fue ganando el corazón del pueblo y el de los príncipes Harry y Guillermo.

Cuando Camilla y Carlos dieron el ‘Sí’, el príncipe Harry dio unas declaraciones en las que dejó en claro su buena relación con Parker Bowles. “William y yo la queremos mucho y nos llevamos muy bien con ella. Es una mujer maravillosa” aseguró el hijo menor de Diana Spencer. Desde entonces, es muy común verlos compartir actos públicos y privados en familia.

Los hijos del príncipe Guillermo saben muy bien que sus abuelas son en verdad Carole Middleton y Lady Di, y tratan a Parker Bowles como una abuela más. La esposa del Rey Carlos III supo cómo esforzarse para llegar al corazón de los pequeños, quienes la llaman con un simpático apodo. “Para ellos soy Gaga: nada que ver con la cantante, naturalmente. En realidad, no sé si me llaman así porque piensan que estoy un poco loca, pero me encanta. Lo encuentro divertido, y sobre todo, muy dulce” reveló Camilla en diálogo con el Daily Mail.

Camilla Parker Bowles, la nueva reina consorte de Reino Unido

Cuando la Reina Isabel II dejó expreso su deseo de que Camilla Parker Bowles sea reina consorte, una encuesta realizada por The Daily Mail reveló que el 55% de los británicos apoyaron a la monarca, y solo el 28% consideraron que Lady Di hubiese sido mejor reina que la actual esposa de Carlos de Inglaterra.

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre, Carlos de Inglaterra fue proclamado Rey y Camilla Parker Bowles reina consorte de Reino Unido. La ceremonia oficial de coronación suele celebrarse un año después de la llegada al trono de un miembro de la realeza, y se sabe que el Rey Carlos III será coronado el 6 de mayo de 2023.

Se espera que la ceremonia de coronación sea menos costosa, más pequeña y más corta que la coronación de la Reina Isabel II en 1953. Se dice que el Rey Carlos III quiere que esta ceremonia, financiada con fondos públicos, se convierta en un indicador de su misión de crear una Familia Real más viable desde el punto de vista financiero, en la que sólo asistirán 2.000 personas.

