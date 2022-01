La primera foto de los cuatro hijos de Alberto de Mónaco juntos

El cierre de 2021 encontró a las redes plagadas de videos y balances, y Jazmin Grace Grimaldi no fue la excepción. La hija mayor de Alberto de Mónaco sorprendió con un video en el que se ve la primera imagen de los cuatro hijos del monarca juntos.

En una locación desconocida, la joven norteamericana, Alexandre y los mellizos, Jacques y Gabriella, posaron para su padre en una tierna instantánea que, a juzgar por sus looks, se trataría de unas vacaciones de verano en familia.

El posteo de Jazmin Grace viene llega en un momento muy duro para la familia que continúa acompañando a Charlène a la distancia mientras se recupera de su grave infección otorrinolaringológica, que la tuvo lejos de casa desde inicios del año pasado. Mientras permanece en una clínica Suiza para reponerse tanto física como emocionalmente, recibe el cariño de su pueblo y de su familia con quien habla a diario.

Alberto de Mónaco hizo un importante pedido respecto a la princesa Charlène

Charlène de Mónaco regresó a Europa y está recuperándose de las secuelas que le generaron las distintas intervenciones quirúrgicas que tuvo que realizarse tras contraer una severa infección en nariz, garganta y oídos durante su larga estadía en Sudáfrica. Frente a los problemas que enfrenta la princesa, Alberto de Mónaco hizo un desesperado pedido a la prensa.

"No sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses" aseguró el príncipe Alberto el diálogo con Paris Match.

Desde que Charlène regresó a Mónaco, el Palacio comunicó que la princesa se ausentaría de sus obligaciones. Fue el príncipe Alberto quien confirmó que su esposa no se encuentra en la residencia real, sino que está recuperándose en una clínica de ubicación secreta. Al parecer, aseguran que Charlène fue ingresada a una prestigiosa institución en Zurich, donde tratan problemas de adicciones y salud mental.

"Decidimos juntos, con nuestra familia cercana, que lo mejor era que pudiera descansar tranquilamente, fuera de Mónaco, en el extranjero, por razones evidentes de discreción y comodidad" aseguró el jefe de Estado. “Es necesario que todo el mundo lo entienda. Lo digo amablemente: Déjenla tranquila. Déjennos tranquilos un tiempo” añadió Alberto.