El próximo 31 de agosto, saldrá a la venta la versión actualizada de Finding Freedom, la biografía del príncipe Harry y Meghan Markle, que parece ser tendrá capítulos adicionales con los momentos vividos por la pareja durante este año; entre ellos la escandalosa entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey. En el libro, los autores aseguran que tanto Harry como Meghan se sienten decepcionados por la tímida respuesta de la reina Isabel II sobre las acusaciones de racismo que hicieron meses atrás.

La respuesta de la reina Isabel II que decepcionó a Harry y Meghan

Luego de la entrevista con Oprah Winfrey, el palacio de Buckingham aseguró que “la manera en que cada uno recuerda las cosas puede variar”. Esta respuesta oficial decepcionó a los duques de Sussex, ya que hubiesen querido que la monarca se tomara más en serio dicha situación.

La revista People aseguró que “el comentario de la reina de que ‘la manera en que cada uno recuerda las cosas puede variar’ no pasó desapercibido por la pareja, de quien una fuente cercana asegura que no les sorprendió que no se asumiera toda la responsabilidad que se debía”.

“Creo que el príncipe Harry está bastante dispuesto a asumir su parte de responsabilidad en todo lo ocurrido. Pero me han dicho que también espera ver que la otra parte hace lo mismo. Y por el momento, eso no ha existido” declaró a la revista People, el coautor de la biografía, Omid Scobie. Además, el periodista aseguró que desde el palacio se ha hecho muy poco para solucionar los problemas que desde hace meses enfrentan al príncipe Harry con su padre y su hermano.

Desde que se emitió la entrevista de Oprah Winfrey, la pelea mediática entre los duques de Sussex y el palacio de Buckingham continua. Es muy probable que el drama en la familia real británica siga, ya que la nueva edición de Finding Freedom incluirá detalles sobre la recuperación de Meghan después de su aborto espontáneo; la acusación a la familia real por racismo y de negarle a Meghan una atención médica adecuada; la angustia que sintió la pareja por la muerte del príncipe Felipe; y los continuos desafíos que enfrenta la pareja con respecto a la privacidad y la prensa británica.

La corona británica está furiosa por la sátira animada que los critica despiadadamente:

La serie animada que HBO MAx estrenó recientemente en dibujos caricaturezcos y coloridos la serie "The Prince" y puso los pelos de punta a la corona británica ya que deja a todos sus miembros ridiculizados y con comportamientos muy poco ortodoxos.

Kate Middleton y su esposo, el príncipe Guillermo están furiosos al ver que muestran a su hijo George como un pequeño rebelde con malas costumbres. En un pasaje se lo escucha al pequeño dirigirse hacia un mayordomo a quien le pregunta: "¿Habrá algún té que no tenga sabor a pis?" y en otro momento, tras beber la infusión, arroja bruscamente la taza al piso ante la mirada atónita del sirviente. Como si fuera poco, en otra parte de la serie, se ve a los príncipes Kate y Guillermo en su lecho matrimonial y en ese momento, el hijo de Diana Spencer hace un chasquido con sus dedos para que el empleado lo venga a buscar a la cama y lo levante.

La corona británica está furiosa por la sátira animada que los critica despiadadamente

Más adelante, quienes también quedan muy mal parados son los príncipes Carlos y su esposa Camille. A él se lo ve saliendo de la sala acudiendo a su madre al grito de "mami, mami", y tras eso se escuchan los sonidos de besos "Chuik, chuik", en tanto que Camilla protagoniza una violenta escena dándole un cachetazo a su marido. La reina madre no quedó exenta del papelón y se la ve recostada en una chaise longe, y con un revolver en su mano le pega un tiro a su mayordomo quien le está llevando un té. Se ve al hombre muerto en el piso y totalmente ensangrentado. Antes de eso, muestran a la longeva reina, mostrando codiciosa un manojo de billetes.

Las críticas también fueron desde las redes sociales donde hablan de The Prince como atrevida, desagradable, enfermiza, de pésimo gusto y hasta repulsiva.

