El video que Meghan Markle y el príncipe Harry le dedicaron a uno de los mejores amigos de Lady Di

Gracias a su carisma, Diana Spencer no solo conquistó el corazón de todo el pueblo británico, sino que desde que se mudó al Palacio de Buckingham, se fue ganando el corazón de todo el mundo. La princesa del pueblo logró hacerse de amistades entre altos mandatarios, líderes mundiales, religiosos y artistas, entre los cuales se destaca Elton John.

Lady Di y Elton se conocieron en un evento festivo en el castillo de Windsor, cuando la joven ya estaba comprometida con el príncipe Carlos. Desde aquel entonces, el músico y la royal comenzaron una amistad en la que compartían el interés por sumarse a causas sociales para ayudar. Con frecuencia, asistían a galas benéficas, especialmente a las que apoyaban a enfermos de HIV/SIDA, y puntualmente colaboró con su amigo en su propia institución Elton John AIDS Foundation.

A pesar de la trágica muerte de la princesa en 1997, la amistad y el cariño hoy en día los mantiene unidos, y es a través de sus hijos, a quienes Elton John continuamente apoya sin dudar en causas benéficas. Tal es el amor que se mantiene vigente, que el príncipe Harry y Meghan Markle se lo demostraron a través de un video poco antes de que el músico diera su concierto de despedida en el Dodgers Stadium de California. Allí, el cantante homenajeó a los duques de Sussex mostrándoles públicamente su apoyo.

“Elton, queremos darte las felicitaciones y estamos muy agradecidos con vos. Gracias por entretener a todos durante esta gira. Gracias por ser el amigo de mi madre, nuestro amigo y el amigo de nuestros hijos. Gracias por entretener a la gente de todo el mundo. Nos encanta tu increíble carrera” expresaron Meghan y Harry con una sonrisa de oreja a oreja. El video fue publicado en Twitter por la cuenta @ddarveyy.

El plan del Rey Carlos III para traer a Harry y Meghan Markle de nuevo a la monarquía:

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron sus obligaciones reales, la Familia Real británica realizó una serie de acciones para intentar recuperar el control de la pareja. Durante la entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, los llamados “duques de Montecito” hicieron referencia al “dolor” que sentían cuando se le negó el título de príncipe a su primogénito, Archie. Ahora que el Rey Carlos III fue proclamado, salió a la luz el plan que tendría para que su hijo y su esposa vuelvan a la monarquía.

“Tuvimos una serie de conversaciones y preocupaciones, y decían que no querían que él fuera un príncipe o una princesa y que no iba a recibir seguridad” afirmó el año pasado la protagonista de Suits durante la entrevista con Oprah Winfrey. Tras la muerte de Isabel II, los hijos del príncipe Harry siguen estando en plena actualidad, a pesar de no ser príncipes, como sus primos, los hijos del príncipe Guillermo.

Según reveló la prensa británica, una de las preocupaciones de Carlos III sería darles un nuevo estatus a sis nietos Archie y Lilibet, a cambio de algo. Al parecer el soberano estaría dispuesto a seguir la tradición de la Patente de Cartas de 1917, en la que Jorge V estipuló que los nietos del monarca fueran considerados como príncipes, algo que no rige actualmente para los hijos de los duques de Sussex.

A pesar de la polémica, el hijo de la fallecida Reina Isabel II podría haber considerado la última decisión de la reina Margarita de Dinamarca, de despojar de su título de príncipes a parte de sus nietos. Según reveló Express, “Carlos III va a insistir en que Harry y Meghan sean respetuosos con la institución” y tal como afirmó la autora experta en realeza Katie Nicholl, “los títulos son importantes para Carlos y no los entregará libremente”.

