Revelaron el problema de salud que padece Arianne de Orange, la hija menor de Máxima Zorreguieta

La princesa Ariane de los Países Bajos, hija menor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima Zorreguieta, es quizá la princesa que más mentiene un perfil bajo ante la gran exposición que tiene debido a su lugar en la corona. A diferencia de sus hermanas mayores, la vida de la adolescente se mantiene con gran hermenismo debido a la baja participación de eventos oficiales. Sin embargo, su salud es uno de los aspecto que toma gran relevancia.

Qué dijo Máxima Zorreguieta sobre el problema de salud de Ariane

Con apenas un mes de vida, en 2007, Ariane de Orange debió ser hospitalizada por un infección en las vías respiratorias, generando gran preocupación en Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, como así también a nivel mundial debido a la popularidad de la familia real. La entonces niña se recuperó muy bien y no fue hasta meses atrás que su salud volvió a estar en el foco de atención.

Este 10 de abril de 2026, Ariane está cumpliendo 19 años y este nuevo año de vida es durante su periodo sabático, tras graduarse del bachillerato en 2025. La joven decidió tomarse un tiempo para determinar cómo será la formación académica, sigue los pasos de sus hermanas, que hicieron lo mismo. Lo cierto es que la menor de las tres princesas es la que más mantiene un perfil bajo, por lo que se desconoce sus intenciones educativas. Sus padres han pedido que se mantenga con resguardo cuestiones de su intimidad.

Pero lo cierto es que fue la propia Máxima quien en 2025 expresó públicamente el problema de salud que padece su tercera hija. En la conferencia organizada por UNICEF Páises Bajos, MIND Us y la ciudad de Ámsterdam por el Día de Internet Segura habló sobre la importancia que se le debe dar a conocer el tiempo que pasan los niños y jóvenes en Internet. Allí la propia reina brindó la situación que viven dentro de su familia al contar que Ariane desarrolló un problema de salud en su vista por el uso de pantallas digitales.

“Tiene problemas de visión debido al tiempo que pasa frente a la pantalla”, fueron las palabras de la argentina. Por supuesto que esto causó gran revuelo como preocupación por la joven y por este motivo la portavoz del Servicio Nacional de Información posteriormente dio detalles sobre la situación que atraviesa la joven y detalló que la dificultad visual es "para enfocar correctamente”. Por este problema de salud se pueden atravesar sintomatologías como fatiga ocular, dolores de cabeza y molestias al leer o utilizar dispositivos electrónicos. Por este motivo, la princesa recibió atención médica.

Pese a que se trata de una dificultad que puede entorpecer algunas actividades, Ariane no presenta problemas para realizar sus actividades que más le gusta hacer como son le encanta cantar, bailar, dibujar y tocar la guitarra. Por lo que se trató de una experiencia personal que decidió compartir Máxima Zorreguieta para generar coinciencia sobre la problemática que afecta a miles de jóvenes y necesita de atención.