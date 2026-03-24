martes 24 de marzo del 2026
En vivo
TAPAS Hoy 09:13

Amalia Amoedo: “El arte me conecto con personas maravillosas”

La nieta de Amalita Fortabat cuenta como son sus días con diversas actividades entre la Argentina y Uruguay.

Amalia Amoedo: “El arte me conecto con personas maravillosas”
Amalia Amoedo: “El arte me conecto con personas maravillosas” | Caras

Amalia Amoedo: “El arte me conecto con personas maravillosas”

Filántropa y coleccionista, la nieta de Amalita Fortabat, dice que de cada integrante de su familia aprendió algo. Cuenta que practica gym, yoga y boxeo para bajar el ritmo y cuidar su cuerpo y su mente. Y que hoy divide su vida entre Buenos Aires y José Ignacio, donde encuentra pausa y disfrute.    

Ian Lucas, ganador de MasterChef: “Con esfuerzo todo llega”

Alberto y Charlene de Mónaco: glamour en el baile de la rosa

Tini celebró los 29 con De Paul y confirmó boda.

John Malkovich en Buenos Aires: “Me atrae la melancolia del tango”
 

 

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en