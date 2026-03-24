Amalia Amoedo: “El arte me conecto con personas maravillosas”

Filántropa y coleccionista, la nieta de Amalita Fortabat, dice que de cada integrante de su familia aprendió algo. Cuenta que practica gym, yoga y boxeo para bajar el ritmo y cuidar su cuerpo y su mente. Y que hoy divide su vida entre Buenos Aires y José Ignacio, donde encuentra pausa y disfrute.

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