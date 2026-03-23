Filtraron la identidad del jugador de la selección argentina que se envió mensajes con Emilia Mernes

La tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel se ha convertido en uno de los temas más conversados del momento. Lo que al principio apareció como un simple distanciamiento entre dos figuras cercanas y relevantes del pop argentino terminó escalando con señales públicas, movimientos en redes sociales y versiones cada vez más cruzadas e intensas.

Emilia Mernes y Tini Stoessel

En ese contexto, comenzaron a circular distintas hipótesis sobre el origen real del conflicto. A los trascendidos sobre problemas de staff y el quiebre de la amistad, en las últimas horas se sumó una nueva versión que involucró directamente a un jugador de la selección argentina y que volvió a poner el foco en la relación entre Emilia Mernes y Tini Stoessel.

Quién habría sido el jugador que tuvo un acercamiento con la cantante

En el programa Infama revelaron que el futbolista apuntado sería Rodrigo De Paul. Según contó Santiago Sposato, el jugador “en uno de los impasse de su relación con Tini Stoessel, fue visto solo en un show de Emilia…”. Luego, el periodista agregó una frase que alimentó aún más las sospechas: “Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”.

Rodrigo de Paul

A partir de esa información, Marcela Tauro fue más allá con su interpretación y lanzó una deducción directa sobre el conflicto: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”, remarcó la periodista.

La incomodidad de las mujeres de la selección Argentina con Emilia Mernes

Antes de que apareciera el nombre de Rodrigo De Paul, ya se hablaba de un malestar que excedía lo artístico. En América señalaron incluso que algunas parejas del entorno de la selección habrían tomado distancia de Emilia Mernes por una supuesta actitud en una fiesta. “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, volvió a señalar Santiago Sposato.

Emilia Mernes

Sobre la misma línea, Marcela Tauro redobló la apuesta al aire y sostuvo: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”. Es así como Emilia Mernes quedó envuelta en una trama que mezcla amistad rota, tensiones y un presunto intercambio de mensajes que ahora salpica a uno de los nombres más conocidos de La Scaloneta.