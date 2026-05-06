Gala aniversario 33 años de CARAS

La gran celebración en el emblemático Palacio Reconquista para 450 invitados especiales. Los looks, los encuentros, el exquisito menú, la música y los brindis. El lanzamiento oficial de la nueva programación de CARAS TV. Todos los secretos de una velada especial que reunió a importantes celebrities argentinas y contó con las mujeres más bellas y talentosas y seductores hombres.

Una red carpet que brilló en black&white respetando el dress code de la velada. Moria Casán, Pampita, Valeria Mazza, Juana Viale, Vicuña, Mauricio Macri, Lamothe y su novia Dèbora Nishimoto, Laurita Fernàndez, Chloe Bello y todo el glamour de Rosella Della Giovampaola, entre otras.