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Gala aniversario 33 años de CARAS

El 27 de abril, CARAS celebró sus 33 años con un evento que reunió a las grandes celebridades del país.

Gala aniversario 33 años de CARAS
Gala aniversario 33 años de CARAS | Caras

Gala aniversario 33 años de CARAS

La gran celebración en el emblemático Palacio Reconquista para 450 invitados especiales. Los looks, los encuentros, el exquisito menú, la música y los brindis. El lanzamiento oficial  de la nueva programación de CARAS TV. Todos los secretos de una velada especial que reunió a importantes celebrities argentinas y contó con las mujeres más bellas y talentosas  y seductores hombres.

Una red carpet que brilló en black&white respetando el dress code de la velada.  Moria Casán, Pampita, Valeria Mazza, Juana Viale, Vicuña, Mauricio Macri,  Lamothe y su novia Dèbora Nishimoto, Laurita Fernàndez, Chloe Bello y todo el glamour de Rosella Della Giovampaola, entre otras.

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