Panam destacó la tapa de CARAS que más la marcó: "Toda una vida acompañando a los artistas"

Laura “Panam” Franco volvió a ser protagonista en una de las noches más destacadas del espectáculo nacional al participar de la tradicional gala aniversario de la revista CARAS, un evento que reunió a numerosas figuras del ambiente artístico y de los medios. La reconocida cantante infantil se mostró emocionada por formar parte de la celebración y destacó el vínculo especial que mantiene con la editorial desde hace tres décadas.

Panam, un ícono infantil

Durante su paso por la alfombra roja de la gala de CARAS, Panam habló con el streaming en vivo del evento y recordó con entusiasmo su extensa trayectoria y el acompañamiento constante que recibió por parte de la revista. “Yo 30 en el medio y 26 años con el infantil y CARAS me ha acompañado en todos los años que fueron transcurriendo”, expresó la artista, subrayando que la revista estuvo presente en distintos momentos clave de su vida personal y profesional.

Laura "Panam" Franco

En este marco, la conductora también hizo referencia a los recuerdos familiares que quedaron inmortalizados en las páginas de la editorial, señalando que muchos de sus momentos más felices quedaron registrados en sus portadas. “En mi matrimonio, mis hijos… bueno la verdad que en los momentos más lindos”, afirmó, remarcando el valor sentimental que tienen esas imágenes para ella y su familia.

En otro tramo de sus declaraciones, destacó el papel histórico que cumplió el medio en la difusión de la vida artística y personal de las celebridades. “Toda una vida acompañando a los artistas, a los que estamos en el medio transmitiéndole a la gente las cosas más privadas que a veces antes no te enterabas si no era por CARAS”, sostuvo. Además, reflexionó sobre los cambios en la comunicación y el impacto positivo de las plataformas digitales: “Ahora se viraliza y llega a más hogares”.

Laura "Panam" Franco

Panam destacó la tapa más icónica en su vida

Entre las portadas que más la marcaron, Panam recordó aquella que retrató el nacimiento de su hijo menor, un momento que considera imborrable por la composición de dicha postal. “Tengo muchas tapas, pero una es cuando nació mi último hijo Bauti. Entonces está mi marido, Luca que ya tiene 16 para 17, Sofi que tiene 11 y Bautizo que tiene 9”. Y agregó con emoción: “Esa tapa con la familia unida ahí es como que la llevo en mi corazón”.

En cuanto a su presencia en la gala, la artista cumplió con el dress code establecido, aunque no dejó de lado su estilo personal, caracterizado por los destellos en el pelo que forman parte de su identidad artística desde sus inicios en el mundo infantil. Asimismo, adelantó que atraviesa una agenda intensa que combina entre grabaciones, giras, el paddle y la maternidad. Para facilitar la preparación de sus apariciones públicas, cuenta con un equipo de estilistas que se encarga del vestuario, maquillaje y peinado. “Yo soy de ejecutar rápido”, aseguró.

Antes de despedirse, Panam también reveló que decidió compartir la velada con personas cercanas a su entorno, destacando el valor y el impacto emocional que en ella. “Vine con dos amigas porque ellas aman venir a CARAS. Así que voy turnándome y las voy trayendo. Así que es lindo venir con gente que te quiere ver bien, que te cuida y compartir un lindo momento”, concluyó, reafirmando el cariño que siente por la gala y por los recuerdos que construyó a lo largo de los años a la par de Revista Caras.

Fotos: Federico De Bártolo, Salomé Areco, Nicolás Luis Dolotowicz Peini, Marcelo Dubini. Pablo Cuarterolo. Sergio Piemonte, Leandro Ezequiel Ramírez, Rocío Chamali, Gabriela Cardu y Lorena Costantini

NB