Tributo a las madres

Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi.

En esta edición impresa de CARAS, tenemos una tapa doble en un especial del Día de la Madre. En la primera, se encuentra: Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi.

Caption

Una tarde Monumental junto a sus hijos con festejo y desfile en "Banda". Sarah Burlando, Sofía Pini, Barby Franco, Cande Ruggeri, Vita Maccari, Bautista Pini, Verónica de la Canal, Valentino Vizio, Agustina Casanova, Bianca Mauro, María Susini, Panam, Mili Brito, Delfina García Moritán, Asia Borges, Moro y Yaco Arana y Luca Pini.