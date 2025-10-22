miércoles 22 de octubre del 2025
En vivo
TAPAS Hoy 21:28

Tributo a las madres

Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi.

Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi
Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi | CARAS
Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi
Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi.

En esta edición impresa de CARAS, tenemos una tapa doble en un especial del Día de la Madre. En la primera, se encuentra: Floppy Tesouro, Moorea Fernández Prieto, Luciana y Matilda Salazar, Connie Mosqueira, Beltrán Fantino, Pamela David, Lola Vila, Daniela Urzi, Thiago Cosentino, Juli Poggio, Paticia Destefani, Gege Neumann y Helena Otamendi. 

Tapa
Caption

Una tarde Monumental junto a sus hijos con festejo y desfile en "Banda". Sarah Burlando, Sofía Pini, Barby Franco, Cande Ruggeri, Vita Maccari, Bautista Pini, Verónica de la Canal, Valentino Vizio, Agustina Casanova, Bianca Mauro, María Susini, Panam, Mili Brito, Delfina García Moritán, Asia Borges, Moro y Yaco Arana y Luca Pini. 

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en