La reacción de Milenka al ver a Marley después de su operación: "Me derrite"

Marley debió someterse a una operación en la vista y preocupó a sus seguidores al compartir el video de la intervención. Al recibir el alta, el conductor de Por el mundo (Telefe) volvió a su casa y mostró cuál fue la reacción de Milenka, su hija más pequeña.

Marley volvió a su casa tras someterse a una operación en la vista y la reacción de Milenka, su hija más pequeña, se viralizó. El conductor de Por el mundo (Telefe) reveló cómo se recupera de la intervención quirúrgica y le llevó tranquilidad a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Marley publicó un video en el que se lo puede ver dentro de su casa y jugando con su beba. "Yo ya recuperando de la operacion de ojos pero por las dudas me puse anteojos (torcidos pero bue) y Milenka me derrite con su 'papá'", escribió el conductor junto a las dulces imágenes.

Marley y Milenka

De esta manera, Marley develó de que haciendo reposo y usando lentes, aún sin salir de su casa, está cumpliendo con las recomendaciones médicas para volver a viajar por el mundo en los próximos días. En ese sentido, recibió cientos de mensajes donde le deseaban una pronta recuperación y, por su puesto, lo felicitaban por Milenka.

Cómo fue la operación a la que se sometió Marley

Marley sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram todos los detalles de la operación de la vista a la que se sometió. La intervención tuvo como objetivo tratar cataratas e implantarle un lente multifocal plegable, permitiéndole tener una visión de "alta definición" sin depender de los anteojos.

"Estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas", bromeó Marley al anunciar la cirugía. Luego, mostró clips desde el quirófano, asombrado por la rapidez del procedimiento. "Es súper corto, 7 minutos nomás dura esto", relató y agregó sobre la experiencia: "Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida. Estaba viajando por el espacio, una cosa rarísima".

El conductor, que deberá operarse el otro ojo la próxima semana, ya se encuentra en su casa. La recuperación incluye descanso y la colocación de unas gotas. Fiel a su estilo, el posteo concluyó con humor, mostrando que sus pies no entraban en la camilla por su altura y resumiendo el éxito: "Día de cirugía para ver mucho mejor de lo que jamás he visto. Mi propio HD".