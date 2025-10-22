Carolina Papaleo recordó a su madre y la enseñanza que marcó su vida: “No te hagas más enemigos de los que ya nacen contigo”

Carolina Papaleo habló sobre sus orígenes en el mundo de la actuación. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, la actriz recordó que su vínculo con la televisión comenzó incluso antes de nacer: su madre, la recordada Irma Roy, protagonizaba la exitosa novela Simplemente María mientras estaba embarazada de ella.

“Mi mamá estaba haciendo una novela muy exitosa, Simplemente María, que duró tres años. En el tercer año, ella ya estaba embarazada de mí. Yo siempre digo: no sé hacer un huevo frito, pero cuando mi mamá hacía Simplemente María, yo ya estaba en la panza”, contó divertida. “De este negocio es de lo único que sé, porque ya desde ahí estaba frente a las cámaras. Por eso en Instagram puse ‘actriz antes de nacer’.”

Carolina Papaleo y la influencia de Irma Roy

Carolina Papaleo creció admirando a su madre, aunque durante muchos años la vio más como mamá que como figura pública. “Ella estuvo prohibida muchos años, entonces yo no la tenía tanto como actriz, sino como madre. Después se dedicó a la política, y creo que ahí se dio algo muy lindo: se empezó a invertir el rol, y sentía que me admiraba mucho. Era muy cholula mía, demasiado cholula”, recordó con ternura.

CAROLINA PAPALEO CON HÉCTOR MAUGERI EN +CARAS

Irma le dejó enseñanzas que Carolina conserva como un legado. “Más que consejos de la profesión, eran frases de vida. Con mi amiga María siempre repetimos sus dichos: ‘como decía Irma’. Por ejemplo, ‘no te hagas más enemigos de los que ya nacen contigo’. O también: ‘en este ambiente no te podés pelear con nadie, somos sota, caballo y rey’.”

La herencia artística y una vocación inevitable

Papaleo reconoce que la pasión por el arte le llegó por ADN. “Nací en un ambiente en el que el escenario era parte de la vida cotidiana. Era inevitable que algo de eso se me pegara. Desde chica fui muy observadora, muy inquieta, y enseguida me sentí cómoda frente a las cámaras.”

CAROLINA PAPALEO

Hoy, con una carrera consolidada que abarca la televisión, el cine y el teatro, Carolina Papaleo sigue honrando la impronta de Irma Roy, pero con una identidad propia, fuerte y genuina.“Mi mamá me enseñó a no pelearme, a ser agradecida y a tener los pies en la tierra. Creo que eso, más que cualquier técnica, fue el mejor consejo que me dejó”, concluyó emocionada.