La China Suárez se hizo un nuevo retoque estético y se burló del físico de la gente que la criticó

La China Suárez sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo retoque estético, pero la reacción no fue la que esperaba. La actriz recibió una lluvia de críticas por el cambio en su rostro y, lejos de quedarse callada, decidió exponer a las mujeres que la juzgaron con comentarios hirientes.

Desde Turquía, la China Suárez mostró en sus redes sociales su nuevo retoque estético: un lifting de pestañas que realza aún más su mirada. Sin embargo, en la publicación recibió una ola de críticas y, en respuesta, decidió burlarse del físico de algunas de las usuarias que la cuestionaron.

A través de sus historias de Instagram, la actriz recopiló los comentarios negativos y los expuso junto a las fotos de perfil de las mujeres que la habían criticado. “Te falta un poquito de zoom, ya que no se te ve bien la cara”, “Vómito” y “Siempre las mismas fotos pedorras” fueron algunos de los mensajes que desataron su enojo.

En otro de los posteos, la China Suárez le hizo zoom a una de las imágenes que había compartido para mostrar su nuevo cambio físico y escribió con ironía: “Ahí va. Con más zoom, para que la pongas de fondo de pantalla”.

De esta manera, la ex Casi Ángeles volvió a dejar en claro que no se deja afectar por las críticas y respondió con dureza. Mientras continúa disfrutando de su estadía en Turquía con Mauro Icardi, la China Suárez sigue generando repercusión con cada una de sus publicaciones.

La China Suárez estrenó una nueva película en Disney+

Disney+ sumó a su catálogo Parking, una producción argentina que combina suspenso, acción y humor en un escenario tan cotidiano como inquietante: un estacionamiento del microcentro porteño. Protagonizada la China Suárez y el actor español Marc Clotet, la película ya se posiciona entre los estrenos más comentados del mes.

En esta historia, la actriz interpreta a Lara, una mujer que alquila una estadía nocturna en la playa de estacionamiento donde trabaja Mateo (Clotet), un exconvicto que intenta rehacer su vida. Sin embargo, su encuentro marcará el inicio de una noche cargada de tensión, persecuciones y secretos que pondrán a prueba a ambos personajes.

Con escenas filmadas casi íntegramente en un mismo espacio y un guion que combina adrenalina con giros inesperados, la película se consolida como una de las apuestas más fuertes del cine nacional en la plataforma de Disney+.