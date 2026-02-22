Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película española

Netflix volvió a apostar por una producción de habla hispana compuesta por talento argentino y español. Este viernes 20 de febrero, sumó a su grilla Cortafuego, un thriller que rápidamente escaló entre los contenidos más vistos de la plataforma. Con Joaquín Furriel, Belén Cuesta y Enric Auquer como protagonistas, la película se posiciona como una de las propuestas más impactantes del momento dentro del suspenso. El lanzamiento refuerza la apuesta de la gran N roja por brindar historias atrapantes, con fuerte impronta emocional y escenarios al límite que mantienen al público aferrados a la pantalla hasta el final.

Joaquín Furriel desembarca nuevamente en Netflix

Una vez más, Joaquín Furriel pisa fuerte en Netflix con un papel cargado de matices en Cortafuego, un thriller psicológico dirigido por David Victori que combina drama familiar y catástrofe natural. En esta producción española, el fuego que avanza sin control en un bosque no solo funciona como amenaza física, sino también como metáfora de conflictos internos que arden desde hace tiempo. En este marco, el actor se sumerge en un relato donde la tensión no da respiro y cada escena empuja al espectador al límite.

Joaquín Furriel en Cortafuego, película de Netflix

De acuerdo con lo anunciado en la sinopsis de streaming, la trama sigue a Mara, quien regresa junto a su hija y otros miembros de su familia a la casa de verano tras la muerte de su esposo. El viaje, que tenía como objetivo ordenar la propiedad y cerrar una etapa dolorosa, se transforma en un escenario angustiante cuando la niña desaparece en medio del bosque justo cuando un incendio forestal comienza a expandirse arrasando con todo a su paso. Ante el avance de las llamas, las autoridades obligan a los residentes a evacuar la zona viéndose afectado el operativo de búsqueda.

Lejos de resignarse, la protagonista decide internarse en el bosque para encontrar a su hija, incluso cuando los rescatistas dan por finalizada la búsqueda oficial. Aislados y bajo presión, los integrantes de la familia emprenden una carrera contrarreloj mientras el fuego reduce las posibilidades de supervivencia. En ese contexto aparece Santi, el guardabosques del lugar, cuya presencia despierta dudas y suma un nuevo foco de sospecha.

El thriller español que se suma al catálogo de Netflix

El desembarco de Cortafuegos en Netflix suma una nueva propuesta audiovisual al género de suspenso. En esta línea, el film, dirigido para mayores de 16 años y cuya duración es de 1 hora 47 minutos, construye su fuerza narrativa a partir de dos amenazas que avanzan en simultáneo: el incendio que consume el entorno natural y los secretos familiares que empiezan a salir a la luz. Las tensiones, las mentiras y los reproches contenidos convierten la travesía en una experiencia asfixiante. Del otro lado de la pantalla, el espectador no solo se encuentra expectante por el desenlace de la búsqueda, sino también por la fragilidad de los vínculos que se ponen a prueba en circunstancias extremas.

A través de sus redes sociales, Joaquín Furriel acompañó el estreno compartiendo imágenes del rodaje de su nueva película en Netflix y alentando a sus seguidores a sumarse a la experiencia. “¿Qué te pareció Cortafuego?”, escribió en una de sus historias, invitando a la audiencia a dejar su opinión. Con esta producción, el dramaturgo reafirma su versatilidad y consolida su presencia no sólo en las producciones europeas, sino también, en un género que no deja de ganar adeptos en la plataforma.

NB