Furia Scaglione preocupó a todos sus fanáticos luego de hacerse varios estudios fuera de la casa de Gran Hermano y luego confesó que le habían diagnosticado leucemia. Ahora, en Cortá por Lozano, Darío Lopilato reveló cómo fue conocer a Juliana antes de que entrara al reality.

Todo comenzó cuando Vicky Xipolitakis expresó que seguramente la participante esté guionada por la producción, y le consultó al actor: “Vos la conoces a Furia antes que sea famosa, la tuviste en tu programa de citas, quiero saber: ¿cómo era ella en ese momento?”.

Furia Scaglione en la casa de Gran Hermano.

El hermano de Luisana Lopilato decidió responder la pregunta con una divertida anécdota con la hermanita: "Era un programa de citas donde iban a encontrar pareja. Fue muy divertida ella porque en un momento me acerco y le hago una pregunta intimista y ella hace un silencio, me mira y me dice 'qué lindos ojos tenés'... le dije 'vos también tenés lindos ojos'. Tiene unos ojazos".

Por último, Darío Lopilato confesó que Furia Scaglione se mostró muy directa en el programa, pero finalmente no consiguió una pareja: "En este programa me encantó que ella iba directo con las preguntas, no tenía filtro... se veía que se iba a formar una pareja pero al final, no... Ella no lo eligió".

Qué dijo Furia Scaglione sobre su enfermedad en Gran Hermano

En una charla junto a sus compañeros en una de las habitaciones, Juliana comenzó: "Ya que estamos acá les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber", y sumó: "Tengo algo que es una ver.. Pero que no tengo que tener tratamiento".

Finalmente, Furia Scaglione reveló: “Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”.

J.C.C