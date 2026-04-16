Sol Abraham, de Gran Hermano Generación Dorada, reveló detalles de su historia de amor con su exesposo: "Es gay y yo lo impulsé"

El arribo de Sol Abraham, de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), a la Casa de los Famosos (Telemundo) ya comenzó a generar un gran revuelo tanto dentro del reality latinoamericano como en la audiencia en general. A pocas horas de que comience su fugaz participación, la modelo abrió su corazón y contó su fuerte historia de amor con el padre de su hija.

Sol Abraham contó detalles de su matrimonio

Antes de ingresar a la Casa de los Famosos, Sol Abraham aseguró que iría por todo y que su misión en la convivencia extranjera era “incomodar” porque es lo que más la “divierte”. Sin embargo, no todo se trata de juego o estrategias. En ocasiones, las historias de vida se sumergen entre las anécdotas y las conversaciones que se desarrollan en el encierro televisivo. En este marco, la joven habló a corazón abierto de cómo su matrimonio dio un giro de 180 grados cuando el padre de su hija, Marcelo Da Conte, reveló su homosexualidad.

Sol Abraham, participante de Gran Hermano Generación Dorada | Instagram

Durante una charla en el jardín con dos integrantes que se encontraban maravillados con la presencia de la argentina, Sol contó: “Mi exmarido es gay, y yo lo impulse a que él viva su sexualidad”, comenzó diciendo dejando atónitos a los participantes. Acto seguido, brindó detalles de cómo fue el proceso de aceptación y el rol que adoptó ella al respecto: “Yo estuve casada y él estuvo muy enamorado de mí, no tengo dudas. ¿Fuimos muy felices! Él en un momento empezó a sentir confusión y yo le dije: ´Adelante, yo te apoyo´”.

Sol Abraham, participante de Gran Hermano Generación Dorada | Instagram

El pasado de Sol Abraham

Hace semanas atrás, en Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham tuvo una charla con Martín Rodríguez donde abordó los pormenores de su romance con el papá de su única hija, Delfina. Allí, la tucumana recordó un doloroso momento en el que se enteró de la infidelidad de Da Conte con su personal trainer.

Sin embargo, lejos de derrumbarse ante esta inesperada traición, pudo sacar a relucir su lado más combativo. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar me terminaron fortaleciendo. Al menos en mi vida siempre fue así, no sé acá adentro”, afirmó en su charla con el competidor de crossfit.

Toda esta situación familiar, la llevó a replantearse su vida y sus intereses personales. “Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro. Analicé el hilo de mi vida y soy así. No me quedo en el ‘ay, me encantaría’. Hago mil cosas y me dicen que no muchas veces, pero soy insistente en lo que quiero”, lanzó con firmeza.

De esta manera, Sol Abraham pisó fuerte en el formato mexicano. Su testimonio no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también dejó en evidencia su fortaleza emocional y su capacidad para transformar momentos difíciles en oportunidades de crecimiento. Con una historia marcada por momentos difíciles y hechos inesperados, la modelo busca dejar su huella en La Casa de los Famosos, mostrando que su resiliencia es, sin dudas, una de sus mayores cartas dentro y fuera del reality.

NB