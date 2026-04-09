Sol Abraham realizará el intercambio de Gran Hermano Generación Dorada: cómo será su viaje a México

Este miércoles, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vio sumamente revolucionada, no solo por cómo quedó conformada la placa de nominados, sino también por el sorpresivo intercambio extranjero de Sol Abraham a México. A través de un comunicado en vivo, Santiago del Moro le anunció la noticia a la concursante y contó cómo se va a desarrollar de ahora en más el juego.

Sol Abraham, la elegida por México

En un contexto donde los realities se consolidan como verdaderos fenómenos televisivos y sus protagonistas trascienden la pantalla para convertirse en figuras populares, la producción decidió apostar por un intercambio internacional que refuerza el carácter global del formato. Así, Gran Hermano Generación Dorada se sumó a una dinámica que ya es tendencia en estos tipos de certámenes: el intercambio temporal de participantes entre versiones del mismo programa en distintos países, generando nuevas alianzas, estrategias y formas de interpretar el juego.

Sol Abraham | Instagram

La protagonista de esta experiencia será Sol Abraham, quien fue elegida por los propios integrantes de La Casa de los Famosos, el exitoso reality que se emite por Telemundo y que, al igual que GH en Argentina, cuenta con una audiencia masiva. Según explicó el conductor durante la gala, la selección fue fruto de la decisión de los concursantes del programa extranjero. “La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a un jugador, en este caso una jugadora que va a viajar”, comenzó diciendo Del Moro en uno de los contactos con la casa, generando una reacción inmediata entre los participantes.

Ante la sorpresa de todos los aspirantes al premio mayor, el presentador del ciclo continuó brindando detalles sobre las implicancias del viaje y buscó aclarar cualquier duda estratégica dentro del juego: “Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente”. Fue entonces cuando reveló: “Esa jugadora es Sol”.

La reacción de Sol Abraham | Instagram

La reacción de Sol Abraham al enterarse de esta noticia

Mientras el anuncio se desarrollaba en vivo, Sol Abraham escuchaba con atención cada palabra sin sospechar que su nombre estaba a punto de ser pronunciado. Al instante en que se confirmó su participación, la actriz reaccionó con una mezcla de incredulidad y felicidad absoluta. “No lo puedo creer, ¡Gracias!”, exclamó visiblemente conmovida.

No obstante, Santiago continuó explicando los detalles sobre la mecánica del intercambio. “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, señaló dejando en claro que la dinámica también implicará la llegada de un nuevo integrante. Además, destacó la relevancia del programa que recibirá a Sol al señalar: “Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”.

A pesar de haber estado nominada y atravesar la tensión propia de la placa, la jugadora dejó en segundo plano cualquier preocupación estratégica para enfocarse en la magnitud de la oportunidad donde trasciende fronteras. Lejos de la angustia habitual que genera el riesgo de eliminación, la joven mostró gratitud y entusiasmo frente a la experiencia que está a punto de vivir. “Estoy feliz, gracias a todos”.

El intercambio promete no solo alterar, percé, la dinámica del juego, sino también aportar una dosis extra de espectáculo y visibilidad internacional a esta edición del reality. De esta manera, Sol Abraham se prepara para cruzar fronteras y enfrentar una convivencia distinta, con nuevos rostros y desafíos. Su viaje a México marca el inicio de un capítulo que promete tensión, sorpresas y una exposición mediática mayor, en una temporada que continúa elevando la apuesta y manteniendo al público expectante ante cada movimiento dentro y fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

NB