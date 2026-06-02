Araceli González fue a ver a Adrián Suar al teatro y dejó atrás el histórico conflicto

Después de más de dos décadas marcadas por diferencias y un extenso conflicto judicial, Araceli González y Adrián Suar parecen haber encontrado un punto de encuentro. A fines de marzo de 2026, ambos se habrían reunido en el Juzgado de Familia N°6 de San Isidro acompañados por sus abogados y alcanzando un acuerdo que puso fin a una batalla que se había extendido durante más de veinte años.

Desde entonces, comenzaron a aparecer señales de una relación más cordial, algo que quedó en evidencia esta misma noche, tras la presencia de Araceli González en la obra teatral protagonizada por Adrián Suar.

La invitación de Adrián Suar y la visita de Araceli al teatro

La noche de este lunes primero de junio, Araceli González asistió al Teatro Nacional para ver Sottovoce, la obra encabezada por Adrián Suar. Lo hizo acompañada por sus dos hijos, Flor Torrente y Tomás “Toto” Kirzner, en una salida familiar que no pasó desapercibida debido al historial que mantuvo con su expareja durante tantos años.

Adrián Suar en Sottovoce // CARAS

Según revelaron Denise Dumas y Laura Ubfal en LAM, la visita no fue casual. De acuerdo con las periodistas, habría sido el propio Adrián Suar quien invitó a Araceli González a presenciar la función, un gesto que muchos interpretaron como una muestra del acercamiento que lograron construir después de años de tensiones.

Flor Torrente, Araceli González y Toto Kirzner /Foto: Sottovoce

La presencia de Flor y Toto también llamó la atención pues, mientras Flor Torrente había manifestado en distintas oportunidades lo difícil que resultó atravesar algunos momentos vinculados al conflicto, Toto siempre mantuvo una posición más reservada. Aun así, ambos acompañaron a su madre en una noche que pareció marcar una nueva etapa para toda la familia.

La reflexión de Araceli González antes de entrar al teatro

Al ser consultada por este inesperado acercamiento, Araceli González respondió con una frase contundente: “Hay que evolucionar”. Así, la actriz dejó en claro que eligió mirar hacia adelante y dejar atrás viejas diferencias. Además, contó que se siente feliz de ver a Toto disfrutando de una buena relación con su padre y reveló que desde hace aproximadamente cuatro meses mantiene un vínculo mucho más armonioso con Adrián Suar.

Araceli González junto a sus hijos en el teatro // CARAS

Aunque no se conocieron los detalles del presunto acuerdo alcanzado en marzo, la imagen de Araceli González sentada para acompañar a Adrián Suar fue interpretada por muchos como una muestra de que las heridas del pasado comienzan a quedar atrás. Es así como después de más de veinte años de desacuerdos, la ex pareja parece haber encontrado la manera de convivir desde el respeto.