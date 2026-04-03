domingo 05 de abril del 2026
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ACTUALIDAD 03-04-2026 20:21

El detrás de escena del Rock en Baradero 2026: malabaristas, banderas icónicas y una decoración hipnótica

El Anfiteatro Municipal se transformó en una experiencia que fue mucho más allá de la música.

La Vela Puerca en Rock en Baradero 2026
La Vela Puerca en Rock en Baradero 2026 | Instagram: @aguserquiaga_

El Rock en Baradero 2026 ya está en marcha y, aunque los escenarios principales se llevaron todas las miradas, hubo un universo paralelo que se empezó a sentir antes de los shows de Turf y La Vela Puerca. Entre árboles, banderas y performances callejeras, el predio del Anfiteatro Municipal se transformó en una experiencia que fue mucho más allá de la música.

Rock en Baradero 2026
Turf en Rock en Baradero 2026 (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

Entre abanicos, zancos y banderas del rock: así fue la previa del Rock en Baradero 2026

Desde temprano, la previa tuvo su propio espectáculo. Malabaristas sobre zancos, con vestuarios negros intervenidos con capas rojas y abanicos vibrantes, se mezclaban con el público y marcaban la intensidad del primer día del Rock en Baradero 2026. La estética, entre lo teatral y urbano, convirtió los caminos del predio en una especie de pasarela alternativa donde todo era digno de mirar y fotografiar.

Rock en Baradero 2026
Rock en Baradero 2026 (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

La escenografía de Rock en Baradero también fue protagonista. Estructuras intervenidas con telas en tonos flúo serpenteaban entre los árboles, aportando un aire psicodélico que combinaba con el espíritu del festival. A eso se sumaron pasacalles con frases icónicas del rock nacional que colgaban sobre los accesos y las clásicas banderas de Ciro, Turf, La Vela Puerca y Eruca Sativa, que flamearon como verdaderos símbolos de pertenencia entre el público más fiel.

Rock en Baradero 2026
Así fue la previa del mítico festival de rock (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

En cuanto a la música, el viernes 3 de abril desplegó una grilla potente y diversa. En el escenario Pogo dirán presente Do Neurona, Caminero, La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones y Kapanga, encargados de cerrar la noche. El escenario Ritual tuvo a Soporte 68, Autos Robados, Eruca Sativa, Turf, El Plan de la Mariposa y La Delio Valdez, mientras que el escenario del Parque sumó a THM Band, Seda Carmín, Boyler, Dancing Mood, Los Pérez García y Los Espíritus.

Rock en Baradero 2026
Rock en Baradero 2026 (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

Así, entre intervenciones artísticas, detalles de producción y una conexión total con la música, el primer día del Rock en Baradero dejó en claro que no todo pasa arriba del escenario.

Cómo sigue Rock en Baradero

El sábado 4 de abril promete redoblar la apuesta con una segunda jornada igual de contundente. En el escenario Pogo se presentarán Invisibles, Florian, Guachito Club, Marilina Bertoldi, Rata Blanca, Babasónicos y Peces Raros. Por su parte, el escenario Ritual contará con Terapia, Indios, El Zar, Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un Policía Motorizado, que tendrá a su cargo uno de los cierres más esperados.

Rock en Baradero 2026
Así fue la previa del festival (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

El escenario del Parque también dirá presente con Juan Baro, Kill Flora, Ilan Amores, Los Tabaleros y Los Pericos, sumando diversidad sonora a una grilla que combina figuras consagradas con nuevas generaciones.

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