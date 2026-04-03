El detrás de escena del Rock en Baradero 2026: malabaristas, banderas icónicas y una decoración hipnótica

El Rock en Baradero 2026 ya está en marcha y, aunque los escenarios principales se llevaron todas las miradas, hubo un universo paralelo que se empezó a sentir antes de los shows de Turf y La Vela Puerca. Entre árboles, banderas y performances callejeras, el predio del Anfiteatro Municipal se transformó en una experiencia que fue mucho más allá de la música.

Turf en Rock en Baradero 2026 (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

Entre abanicos, zancos y banderas del rock: así fue la previa del Rock en Baradero 2026

Desde temprano, la previa tuvo su propio espectáculo. Malabaristas sobre zancos, con vestuarios negros intervenidos con capas rojas y abanicos vibrantes, se mezclaban con el público y marcaban la intensidad del primer día del Rock en Baradero 2026. La estética, entre lo teatral y urbano, convirtió los caminos del predio en una especie de pasarela alternativa donde todo era digno de mirar y fotografiar.

Rock en Baradero 2026 (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

La escenografía de Rock en Baradero también fue protagonista. Estructuras intervenidas con telas en tonos flúo serpenteaban entre los árboles, aportando un aire psicodélico que combinaba con el espíritu del festival. A eso se sumaron pasacalles con frases icónicas del rock nacional que colgaban sobre los accesos y las clásicas banderas de Ciro, Turf, La Vela Puerca y Eruca Sativa, que flamearon como verdaderos símbolos de pertenencia entre el público más fiel.

Así fue la previa del mítico festival de rock (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

En cuanto a la música, el viernes 3 de abril desplegó una grilla potente y diversa. En el escenario Pogo dirán presente Do Neurona, Caminero, La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones y Kapanga, encargados de cerrar la noche. El escenario Ritual tuvo a Soporte 68, Autos Robados, Eruca Sativa, Turf, El Plan de la Mariposa y La Delio Valdez, mientras que el escenario del Parque sumó a THM Band, Seda Carmín, Boyler, Dancing Mood, Los Pérez García y Los Espíritus.

Rock en Baradero 2026 (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

Así, entre intervenciones artísticas, detalles de producción y una conexión total con la música, el primer día del Rock en Baradero dejó en claro que no todo pasa arriba del escenario.

Cómo sigue Rock en Baradero

El sábado 4 de abril promete redoblar la apuesta con una segunda jornada igual de contundente. En el escenario Pogo se presentarán Invisibles, Florian, Guachito Club, Marilina Bertoldi, Rata Blanca, Babasónicos y Peces Raros. Por su parte, el escenario Ritual contará con Terapia, Indios, El Zar, Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un Policía Motorizado, que tendrá a su cargo uno de los cierres más esperados.

Así fue la previa del festival (Foto: Instagram/@aguserquiaga_)

El escenario del Parque también dirá presente con Juan Baro, Kill Flora, Ilan Amores, Los Tabaleros y Los Pericos, sumando diversidad sonora a una grilla que combina figuras consagradas con nuevas generaciones.