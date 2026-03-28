Así fue el primer show de Tan Biónica en Vélez: bajo la lluvia, con la sorpresa de Andrés Calamaro y un anuncio inesperado

La noche del 27 de marzo quedó marcada como el inicio de una nueva etapa para Tan Biónica. Con el primero de sus tres shows en el Estadio José Amalfitani, la banda volvió a encontrarse con su público en un recital que rápidamente se confirmó como uno de los más importantes de su historia. La expectativa se sintió desde temprano: miles de fans llegaron a Vélez para ser parte de un regreso que combinó clásicos, presente y futuro.

Así fue el primer show en Vélez de Tan Biónica

El arranque estuvo a la altura: el show comenzó con Santa María y con Chano Charpentier apareciendo desde el centro de uno de los dos escenarios, en una puesta que sorprendió desde el primer momento y marcó una noche cargada de hits.

Después de semanas de ensayos intensos, Chano, Bambi, Diega y Seby desplegaron una propuesta que recorrió toda su trayectoria. Uno de los momentos bisagra llegó tras un repaso por clásicos como Arruinarse y Beautiful, cuando interpretaron Música: ahí empezó a caer la lluvia, que no paró en todo el show y terminó de darle un clima tan épico como emotivo. Esa misma secuencia funcionó como antesala de una de las grandes sorpresas de la noche.

Minutos después, y en medio de la euforia del público, llegó uno de los momentos más celebrados con la aparición de Andrés Calamaro. Antes de recibirlo en el escenario, el cantante expresó: "Va a ser un momento imborrable para nosotros porque lo escuchábamos a él cuando teníamos 12 años y siempre tratamos de hacer algo parecido. Hoy cumplo un sueño". Juntos interpretaron Mi vida y luego enloquecieron a todo el estadio con Flaca, un clásico de El Salmón.

Tan Biónica

El show no solo estuvo marcado por la presentación en vivo de El Regreso y la sorpresa de Andrés Calamaro, sino también por un recorrido por los hits que consolidaron a la banda, como Obsesionario en la mayor, Loca y Arruinarse. En ese contexto, el líder de la banda compartió una reflexión que resumió el espíritu de esta nueva etapa: "Yo creo que el regreso no existe porque uno siempre es otro cuando vuelve, pero esta vez nosotros nos encontramos con una nueva forma de ser amigos".

Además, no faltó el homenaje a los padres que acompañaron a sus hijos en este primer show de Tan Biónica en Vélez. Acompañado de Bambi, su hermano, Chano recordó cuando su papá los llevó a ver a Los Fabulosos Cadillacs en Obras Sanitarias y, como guiño a esa historia, interpretaron Vasos Vacíos, generando una conexión especial entre generaciones.

Sobre el final de la noche, la banda también aprovechó para anunciar cómo será el cierre de la gira: volverán a presentarse en el Estadio Único Ciudad de La Plata, el mismo escenario que había sido clave en su reencuentro. Como broche, eligieron La Melodía de Dios, coreada de principio a fin por un estadio empapado pero eufórico.

Cómo sigue la gira de Tan Biónica

Después de más de una década sin publicar música nueva, El Regreso marcó el inicio de esta nueva etapa y ya se consolidó como uno de los lanzamientos más fuertes, superando los 60 millones de streams globales y ubicando todas sus canciones en los rankings locales. Con colaboraciones como Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro, el disco combina el sonido clásico de la banda con una nueva frescura que logró conquistar tanto a sus fans históricos como a nuevas generaciones.

Tras este primer show, la gira continuará con sus presentaciones en Vélez este sábado 28 y domingo 29 de marzo, antes de seguir por el interior del país con fechas confirmadas en Tucumán, Santa Fe y Mendoza, y su posterior llegada a México en septiembre. Una vuelta que, más que un regreso, confirma que Tan Biónica sigue más vigente que nunca.

Videos: Silvina Palumbo - CARAS