Por primera vez, Tini Stoessel habló del supuesto embarazo que perdió con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul son de las parejas más observadas de las redes sociales. Su historia de amor generó fanáticos alrededor de ellos, que buscan por actualizaciones sobre su relación, ya sea en sentido de casamiento o de la formación de una familia. Sin embargo, la cantante estuvo en el centro de la polémica, cuando se habló de una fuerte pelea con Emilia Mernes y surgieron diferentes hipótesis al respecto. Entre ellas, se habló de un secreto y un supuesto embarazo que Tini habría perdido. En medio de esta situación, ella decidió romper el silencio y se refirió a lo vivido.

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul

Las palabras de Tini Stoessel sobre el supuesto embarazo con Rodrigo de Paul

El escándalo de Tini Stoessel y Emilia Mernes creció de manera sorpresiva y se llevó los titulares de los medios de comunicación y redes sociales. Muchos rumores salieron alrededor, involucrando a María Becerra, y envidia profesional que habría entre las tres. Así, en este contexto, algunos de los más cercanos de Tini y María salieron a hablar y a destruir con sus dichos a Mernes. Sin embargo, en los últimos días, comenzaron a correr fuertes dichos sobre qué habría pasado entre ellas. Yanina Latorre habló en SQP (América) de un secreto que la interprete de Violetta habría querido resguardar y la entrerriana no lo habría hecho.

María Becerra, Tini Stoessel, Emilia Mernes

Las redes sociales hicieron un gran debate y hablaron de un supuesto embarazo que Stoessel habría perdido con Rodrigo de Paul. La relación del futbolista y la artista se mantiene en un bajo perfil, fuera de las fotos que ellos comparten en sus redes sociales. Algunos usuarios recordaron los dichos de Tini sobre su relación con María, y supusieron que ella había sufrido un embarazo ectópico. “El año pasado nos unió algo muy personal que queda entre nosotras. Y a partir de ahí... A mí me había sucedido algo, ella justo me escribe y la llamo y fue como ‘amiga, no hablamos hace mucho tiempo’”, se sinceró en un streaming.

Tras varios días de suposiciones, y luego de que Emilia Mernes salga con un comunicado en redes sociales, Tini Stoessel aprovechó su concierto de Futttura en Tucumán y se refirió al respecto. “Quiero que sepan que es un tema delicado, que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la depresión”, decretó la cantante, generando algunas confirmaciones y dudas respecto a lo que ella vivió en su relación con el futbolista.

La repercusión de las redes sociales y medios de comunicación

De esta manera, aclaró: “Necesito que entiendan de alguna manera que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilarse a cosas que le pasaron en la vida. Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Es algo muy delicado”. En la Mañana con Moria (eltrece), debatieron al respecto, y en el panel confirmaron: “Tuvo un embarazo ectópico el año pasado con Rodrigo de Paul, lo confesó y confirmó, abrió su corazón”.

El debate en redes sociales y medios de comunicación surgió de los dichos de Tini Stoessel. Muchos usuarios aseguraron que ella estaba confirmando haber sufrido un embarazo ectópico, mientras que otros siguieron haciendo crecer las dudas sobre el secreto que habría generado una gran pelea con Emilia Mernes. Por el momento, ni la cantante ni su pareja, Rodrigo de Paul, salieron a decir nada respecto a la repercusión generada.