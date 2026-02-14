Cosquín Rock: Joaquín Levinton volvió a los escenarios en camilla después de sufrir un infarto

Este 14 de febrero, Joaquín Levinton reapareció a lo grande en el escenario del Cosquín Rock y convirtió la jornada en una postal imposible de olvidar. El líder de Turf eligió un ingreso tan teatral como simbólico después del infarto que sufrió a fin de año. Miles de personas observaron atónitas el espectáculo hasta que, de pronto, su voz irrumpió potente con los primeros versos de "No se llama amor". Caras estuvo presente en el mega festival de música y fue testigo de una noche que combinó espectáculo, emoción y resiliencia.

Así realizó Joaquín Levinton su presentación en el Cosquín Rock

Este sábado, el escenario de Cosquín Rock volvió a dar inicio a uno de los festivales más emblemáticos, imponentes y populares del país. más de cien bandas se presentarán este fin de semana en las distintas tarimas del Aeródromo de Santa María de Punilla prometiendo ser una histórica doble jornada a puro rock. Entre los artistas que brillaron este primer día, se destacó la figura de Joaquín Levinton.

El artista regresó al ruedo luego del infarto sufrido a mediados de diciembre de 2025 en pleno show. Es así que recurrió a toda su creatividad para realizar una entrada triunfal: subió al escenario recostado sobre una camilla, escoltado por dos enfermeras, cubierto por completo con una sábana blanca y acompañado por el sonido de sirenas de ambulancia que retumbaban en el predio.

El impacto fue inmediato. El histórico vocalista de Turf transformó lo que parecía una escena dramática en un gesto de ironía rockera, desatando la ovación del público. Con su carisma intacto y el humor como bandera, sostuvo un espectáculo vibrante, cargado de energía, que confirmó que su regreso no era sólo físico sino también emocional y cargado de simbolismo.

En medio del recital, el cantante recordó el episodio que marcó su última vez en un show y lanzó una frase que sintetizó su espíritu indomable: "La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví en una ambulancia. Me ahorro el traslado. Espero no tener que volver en bodega", bromeó ante la escucha atenta de sus fans. La multitud respondió con aplausos y cánticos, celebrando no sólo la música sino también su impronta genuina e insolente.

El infarto de Joaquín Levinton que lo alejó de los escenarios

El 12 de diciembre del año pasado, durante la madrugada, Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio mientras compartía una salida con amigos en un bar de Palermo. Un fuerte dolor en el pecho encendió las alarmas y motivó su traslado de urgencia al Hospital Fernández, donde fue atendido de inmediato por el equipo médico.

Allí se le practicó un procedimiento crucial: la colocación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo afectado durante el evento cardíaco. La rápida intervención resultó fundamental para estabilizarlo, y permaneció internado en terapia intensiva bajo estricta observación. El episodio, que ocurrió en un restaurante ubicado sobre la Avenida Dorrego, conmocionó al mundo del rock nacional y generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación por quienes siguen de cerca su carrera.

Con el paso de las semanas, el músico transitó la recuperación con discreción y foco absoluto en su salud. Por este motivo, su regreso a los escenarios no sólo representa la superación de un cuadro médico delicado, sino también una reafirmación de su identidad artística.

Joaquín Levinton volvió con todo y cerró su presentación entre aplausos, demostrando que todavía hay Turf para rato y que su espíritu aguerrido lo lleva a volver más fuerte que nunca. Como resultado, el público cantó junto a él sus canciones con una intensidad distinta, consciente de que esta vez no era un recital más, sino el testimonio de una vuelta inesperada y poderosa.

