Eleonora, la hija de Zulma Faiad, actualizó el estado de salud de su madre tras el accidente que la dejó internada y sedada

Este sábado, Zulma Faiad alertó a todos tras sufrir un accidente doméstico que derivó en que fuera internada de urgencia. Algunas horas después, fue su hija, Eleonora, la que actualizó la situación y explicó cómo se encontraba la legendaria actriz.

El accidente de Zulma Faiad

A través de su cuenta de Facebook, la propia Zulma Faiad relató lo que había pasado. “Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, comenzó diciendo.

Zulma Faiad.

El golpe fue en el pecho y le ocasionó un dolor tan grande que incluso le hacía difícil respirar. Producto de esto, la actriz fue trasladada e internada en la Clínica Zabala, del barrio porteño de Belgrano, donde permanece sedada y bajo estricta observación.

En el comunicado, Zulma Faiad puso el foco en dos personas en especial: Carmen Barbieri y su hija, Eleonora. A su colega, la destacó por haber estado con ella acompañándola. Mientras que a la segunda, le sumó la manera en la que se encargó de los trámites y todo lo referido a su internación.

El comunicado de Zulma Faiad.

La hija de Zulma Faiad habló de su estado de salud

Fue justamente Eleonora, quien en las últimas horas se refirió al tema. A través de su cuenta de Instagram, dedicó un mensaje a la salud de su madre, para intentar llevar tranquilidad y agradecer a quienes se preocuparon por ella.

“Muchas gracias de todo corazón por la preocupación y todo el amor a mi madre por su accidente, gracias a Dios está viva”, comenzó escribiendo. Luego aseguró que iba a responder todos los mensajes que le habían mandado, pero que le iba a llevar tiempo.

El comunicado que publicó Eleonora en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Eleonora Guerrero, una de las hijas de Zulma Faiad, se refirió a la salud de su madre y aclaró la situación por la que está pasando. Si bien no dio muchos detalles sobre lo sucedido, sí se encargó de agradecer y llevar tranquilidad sobre el estado de salud de la reconocida y querida artista.