Zulma Faiad fue internada de urgencia tras caerse por una escalera: tiene cuatro costillas rotas

Zulma Faiad atraviesa horas delicadas tras protagonizar un fuerte accidente doméstico que terminó con cuatro costillas rotas. El episodio ocurrió en su vivienda, cuando bajaba una escalera con poca luz, perdió el equilibrio y cayó de manera violenta.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Zulma Faiad

Según relató la propia artista a través de sus redes sociales, el golpe fue directo al pecho y le provocó un dolor insoportable que incluso le dificultaba respirar.

“Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Tras el accidente, Zulma Faiad fue trasladada e internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Allí permanece sedada y bajo estricta observación médica.

Comunicado Zulma Faiad

Cómo está la salud de Zulma Faiad

Los profesionales de la salud confirmaron que sufrió la fractura de cuatro costillas y continúan realizándole estudios para descartar lesiones en la cadera y evaluar si existe compromiso en una quinta costilla.

Por el momento, su evolución es monitoreada de cerca para evitar complicaciones respiratorias, habituales en este tipo de traumatismos torácicos, especialmente en personas mayores.

En medio de la preocupación, la actriz destacó el rol fundamental de su hija Eleonora, quien reaccionó de inmediato al enterarse del accidente: “A mi hija Eleonora que yo le aviso siempre; hizo todos los trámites y está acompañándome”, expresó con gratitud.

Además, recibió la visita de su amiga y colega Carmen Barbieri, quien se acercó hasta la clínica para brindarle apoyo en este difícil momento. También mencionó a otras amistades y familiares que estuvieron pendientes de su estado de salud.

“Gracias a los que me ayudan en este momento… estuve tan bien atendida”, agregó Zulma Faiad, reconociendo la atención médica recibida.

AM