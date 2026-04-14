Antes del partido frente al Barcelona por un lugar en la semifinal de la Champions League, se viralizó en redes sociales la foto que el Cholo Simeone y su hijo, Giuliano, replicaron 12 años después. El periodista deportivo Fabrizio Romano compartió una imagen del DT junto a su hijo cuando aún era adolescente, que rápidamente causó furor entre los fanáticos del club madrileño.

El Cholo y Giuliano Simeone

La foto que el Cholo y Giuliano Simeone replicaron 12 años después

En ese entonces, Giuliano Simeone tenía apenas 13 años y acompañaba al plantel del Atlético de Madrid a un partido de la UEFA Champions League, incluso en viajes oficiales, como lo muestra una de las postales en un avión junto al equipo. Hoy, esa escena cobra otro significado: el delantero forma parte del equipo y suma protagonismo en una de las etapas más importantes de la temporada.

“Septiembre de 2014, hace casi 12 años, Diego Simeone había publicado este tuit con su hijo Giuliano, de 13 años… hoy, titular en un partido crucial para su Atlético. Qué historia. Increíble familia”, escribió el periodista italiano Fabrizio Romano en su publicación, que acompañó con otras imágenes actuales donde se los ve en su rol de entrenador y jugador.

El Cholo y Giuliano Simeone en 2014

El posteo fue compartido en la previa de un partido determinante y rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del fútbol, que destacaron la evolución de delantero dentro del club y la continuidad del proyecto encabezado por su padre.

Actualmente, el futbolista se consolidó dentro del once titular del equipo dirigido por el Cholo y atraviesa un momento clave en su carrera. En ese contexto, el Atlético de Madrid logró avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League tras imponerse en la serie global ante el Barcelona, a pesar de caer 1 a 2 en el partido de vuelta.

El Cholo y Giuliano Simeone en el Atlético Madrid

La comparación entre ambas imágenes no solo refleja el paso del tiempo, sino también el crecimiento profesional del futbolista dentro de la estructura del club. De acompañar al plantel siendo adolescente a formar parte de instancias decisivas, Giuliano Simeone vive hoy un presente que lo tiene como protagonista bajo la conducción de su propio padre.