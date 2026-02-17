Así es Irene, la novia de Giuliano Simeone que lo acompaña desde sus inicios: perfil bajo, universitaria y querida por toda la familia

Perfil bajo, universitaria y querida por toda la familia. Así es Irene Ariza, la joven española que conquistó el corazón de Giuliano Simeone mucho antes de que su nombre empezara a sonar cada vez más fuerte en el fútbol europeo y en la Selección Argentina. Mientras el delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Atlético de Madrid, ella se consolida como su gran sostén fuera de la cancha.

Irene Ariza

Así es Irene, la novia de Giuliano Simeone que lo acompaña desde sus inicios

Nacida en Madrid, Irene Ariza se graduó en junio del 2024 en Administración y Dirección de Empresas. Elegante y de estilo clásico, mantiene un perfil discreto en redes sociales, donde comparte postales de viajes, paseos por la capital española, tardes con sus perros Indio y Bruna, y momentos íntimos con Giuliano Simeone. Lejos de buscar protagonismo, su cuenta de Instagram, que ronda los 26 mil seguidores, funciona como una ventana de su vida cotidiana.

Irene Ariza y Giuliano Simeone con sus perros Indio y Bruna

La historia de amor comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. Desde entonces, crecieron a la par, mientras el futbolista daba sus primeros pasos como profesional, ella avanzaba con su carrera universitaria. En 2023, cuando el delantero sufrió una dura lesión durante su etapa en el Deportivo Alavés, Irene estuvo a su lado en la operación y en toda la rehabilitación. Según él mismo declaró, fue uno de los momentos que más consolidó el vínculo.

Giuliano Simeone e Irene Ariza mientras él jugaba en Deportivo Alavés

Hoy, con Giuliano Simeone afianzado en el Atlético de Madrid y con un rendimiento que lo posiciona como una de las revelaciones del equipo, su nombre también empieza a mencionarse de cara al próximo Mundial con la Selección argentina. La lista definitiva de convocados deberá comunicarse antes del 1 de junio, fecha límite impuesta por la FIFA, y todo indica que el hijo del Cholo y Carolina Baldini podría tener su oportunidad.

Irene Ariza se graduó en Administración y Dirección de Empresas

En ese camino de crecimiento deportivo, la influencer también fue parte de momentos clave. Viajó a París para acompañarlo durante los Juegos Olímpicos 2024 y compartió los nervios con Carolina Baldini, madre de Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone. En una familia donde el fútbol se respira a cada paso, ella encontró su lugar con naturalidad.

Carolina Baldini, Giuliano Simeone e Irene Ariza en París

Las vacaciones de Irene Ariza en la Argentina

El pasado 25 de diciembre fue un día muy especial para Giuliano Simeone porque se trató de la primera Navidad que Irene Ariza pasó en la Argentina. El viaje coincidió con el bautismo de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hermano del delantero. Integrada por completo al clan Simeone-Baldini, en cada uno de sus posteos se repiten los comentarios cariñosos de Carolina Baldini, Carla Pereyra, actual pareja del Cholo, y el resto de la familia.

Irene Ariza en la Argentina

En su cuenta de Instagram, Irene también dejó ver la intimidad de su paso por Buenos Aires. Asados al aire libre, cabalgatas entre paisajes de campo, tardes de pileta en familia y, por supuesto, una Nochebuena rodeada de todos los integrantes de la familia del futbolista fueron parte del álbum que compartió con sus seguidores.