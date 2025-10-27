La emotiva dedicatoria de Giuliano Simeone a Faustino, el hijo de Eva Bargiela

Giuliano Simeone volvió a brillar con la camiseta del Atlético de Madrid en el encuentro contra el Real Betis, donde marcó uno de los goles del triunfo rojiblanco.

Sin embargo, lo que más conmovió a los hinchas no fue solo su actuación, sino la dedicatoria que hizo al festejar. Tras convertir, el joven delantero corrió hacia la cámara, levantó las manos e hizo el gesto de una “F” con los dedos, en alusión a Faustino, el hijo recién nacido de Gianluca Simeone y Eva Bargiela.

El dulce gesto de Giuliano Simeone a Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El gesto no pasó desapercibido. Los fanáticos del Atlético compartieron el video en redes sociales, donde se viralizó rápidamente con mensajes como “Qué familia tan unida” y “El amor de tío más lindo”.

Giuliano, que suele mantener un perfil bajo fuera de la cancha, demostró su costado más sensible al dedicarle el gol a su sobrino, quien nació hace apenas unas semanas. Eva Bargiela, por su parte, también compartió en sus historias de Instagram el video del momento con tres corazones rojos, confirmando que la dedicatoria fue para su pequeño.

La nueva generación de los Simeone

A sus 22 años, Giuliano Simeone continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol argentino en Europa. Hijo del histórico Diego “Cholo” Simeone, comparte la pasión por el fútbol con sus hermanos Giovanni (delantero del Napoli) y Gianluca, quien fue padre junto a la modelo y conductora Eva Bargiela.

Con su gesto en la cancha, Giuliano Simeone no solo celebró un gol importante para el Atlético, sino que selló un momento familiar cargado de emoción, reafirmando el fuerte lazo que lo une a Faustino, su sobrino e hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

