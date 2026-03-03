La escapada de Irene Ariza, la novia de Giuliano Simeone, y Carolina Baldini a Barcelona: tour foodie y mucha moda

Mientras Giuliano Simeone, una de las figuras del Atlético Madrid, viajaba a Barcelona para disputar las semifinales de la Copa del Rey, hubo dos personas que no dudaron en acompañarlo en esta fecha clave: su novia, Irene Ariza, y su mamá, Carolina Baldini.

Lejos de quedarse únicamente con la agenda deportiva, ambas aprovecharon la escapada a la capital catalana para disfrutar de un plan bien turístico, con museos icónicos, paseos al aire libre, meriendas gourmet y, por supuesto, looks que marcaron tendencia.

Carolina Baldini, Giuliano Simeone e Irene Ariza

Así fue la escapada de Irene Ariza y Carolina Baldini a Barcelona

Instaladas en la ciudad por el partido de Giuliano Simeone, Irene Ariza y Carolina Baldini compartieron en sus redes sociales una especie de diario de viaje que comenzó incluso antes de aterrizar. Desde imágenes en el avión hasta las primeras postales en suelo catalán, dejaron en claro que la escapada combinaba apoyo incondicional al futbolista con un plan madre y nuera que ya se volvió una tradición en cada destino.

Irene Ariza y Carolina Baldini en Barcelona

Una de las primeras paradas fue la imponente Casa Batlló, la obra maestra de Antoni Gaudí ubicada en pleno Paseo de Gracia. En sus historias mostraron el edificio modernista, deteniéndose en los detalles de la fachada cubierta de mosaicos de colores y en los balcones ondulantes que se convirtieron en símbolo de la ciudad.

Más allá de los museos, la modelo y la influencer disfrutaron de largas caminatas por las avenidas arboladas del centro. En cada salida dejaron ver estilismos relajados pero pensados al detalle. Irene apostó por una campera de cuero negra oversize, pantalón blanco amplio y gorra beige, sumando zapatillas en tonos neutros. Un look urbano, cómodo y canchero, ideal para recorrer la ciudad sin resignar estilo.

Irene Ariza y Carolina Baldini en Barcelona

La empresaria, por su parte, eligió un tapado gris largo que combinó con pantalones estampados en escala de grises y zapatillas claras. El detalle de la cartera cruzada y la bolsa de shopping en tono camel completó un outfit elegante pero descontracturado, perfecto para un día de paseo y compras.

Gastronomía italiana y visita al Camp Nou

La agenda también incluyó una parada foodie en Circolo Popolare Barcelona, uno de los restaurantes italianos más fotografiados de la ciudad. Fiel a su estética exuberante, el lugar no solo tiene paredes cubiertas de botellas y sino también una ambientación con guiños argentinos.

Por su puesto, no faltó la foto en la platea del Camp Nou, donde finalmente Atlético Madrid cayó por 3 a 0. La influencer y administradora de empresas posó junto a su hermana en el estadio, en un claro gesto de cariño para el deportista.

Así, mientras Giuliano Simeone se enfocaba en un compromiso deportivo clave, su novia y su mamá transformaron el viaje en una escapada con identidad propia. Arte, moda, gastronomía y complicidad familiar: Barcelona fue el escenario ideal para acompañar al futbolista sin dejar de disfrutar cada rincón con estilo.