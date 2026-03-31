El Cholo Simeone reunió a sus hijos, sus hijas y su nieto y vivió un fin de semana único

El Cholo Simeone no duda en mostrar el amor y la felicidad que su familia le da en cada ocasión. Sin embargo, entiende que tanto él como sus hijos tienen su propio círculo cercano y agendas apretadas para realizar actividades juntos. Es por eso que, durante el pasado fin de semana, decidió reunir a sus hijos, hijas y nieto, para pasar una tarde a pura complicidad. En su cuenta de Instagram, compartió las postales y enterneció a sus seguidores al mostrar al clan Simeone.

La tarde familiar de "los Simeone"

La tarde familiar de "los Simeone"

Diego "el Cholo" Simeone es una de las celebridades más unidas a su familia de la farándula argentina. En todo momento, él se muestra junto a su clan y orgulloso de todo lo que ellos logran. Sin embargo, y con el crecimiento de sus hijos, se vuelve complicado pasar el tiempo en actividades recreativas. El pasado fin de semana, decidió hacer una tarde familiar, y compartió las mejores postales de una juntada de "los Simeone". Entre risas y complicidad, enterneció a los usuarios de las redes sociales.

La tarde familiar de "los Simeone"

En la primera postal, se destaca la presencia de sus dos hijos, producto de su relación con Carolina Baldini, Gianluca y Giuliano Simeone, junto a su nieto. Junto a ellos, se encontraban sus hijas y las de Carla Pereyra, Francesca y Valentina Simeone. Sin embargo, el que se robó la atención y los "mimos del abuelo" fue Faustino Simeone, el primer nieto de la pareja y orgullo de todo el clan. Muchas de las postales eran del Cholo con el bebé, demostrando la felicidad de tenerlo en su vida.

La tarde familiar de "los Simeone"

Faustino, el bebé orgullo de los Simeone

El 25 de octubre de 2025, en Italia, Faustino Simeone llegó a la familia y llenó de orgullo a todos ellos con una sonrisa fresca y ojitos celestes que enamoraron a todos. El niño es el primer hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, y el primer nieto de Diego "Cholo" Simeone y Carolina Baldini.

En las primeras semanas, y con la felicidad de conocierlo, el clan Simeone mostró su felicidad a través de tiernos posteos en redes sociales y mensajes a los padres primerizos. Solo tres días después de su nacimiento, su tío Giuliano Simeone le dedicó un gol durante un partido, reflejando el impacto emocional que el pequeño tuvo en la familia. Sin embargo, su abuelo, el Cholo, es el que más emocionado se mostró, sobre todo con la cantidad de postales que le dedica al bebé en su cuenta de Instagram.

Cholo Simeone y su nieto Faustino

El pasado fin de semana, la familia se reunió y se dedicaron a disfrutar de un tiempo solo para ellos. Entre mates, sonrisas y looks comfys de colores clásicos, los Simeone generaron ternura a todos los usuarios, quienes no dudaron en comentar y mostrar la emoción por la reunión familiar de un día por la tarde. El clan se muestran unidos y cómplices a todos los planes, a pesar de sus diferentes agendas y complicaciones personales.

A.E