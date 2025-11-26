Por primera vez, La China Suárez reveló lo que piensa de Wanda Nara: “A mí me da lástima”

La China Suárez volvió a aparecer en la televisión argentina. Tras su raid mediático de la semana pesada, la actriz habló en directo desde Turquía con Puro Show y, además de hablar de la serie que protagoniza, dejó muchos titulares sobre su presente y la relación que vive con Mauro Icardi.

Las palabras de la China Suárez sobre Wanda Nara

Este miércoles, la China Suárez fue la invitada de lujo de Puro Show. Si bien parte de la entrevista se movió en un marco protocolar y promocional, también hubo espacio para hablar de los temas que la rodean más allá de su trabajo. Así fue que, por primera vez, se refirió de manera directa a Wanda Nara.

China Suárez y Mauro Icardi.

Fue Pampito el que le preguntó por el tema. "¿Qué te pasa cuando te enteras que la ex de tu actual está detrás de esta situación de organizar gente para que te insulte en las redes, o que sus amigas están detrás?", inquirió, en torno a los rumores sobre un supuesto “ejercito de trolls”.

La China Suárez fue tajante, sin ningún tipo de reparo o de filtro. “A mí me da lástima en general, no es algo que me enoje o me de bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser", respondió.

Luego, aclaró que “no le diría nada a Wanda” si se la cruza y que no iba a dar “ningún título respecto a este tema”. “Diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla”, añadió.

La China Suárez habló sobre su supuesta amistad con Wanda Nara

Otro de los puntos álgidos de la entrevista, tuvo que ver con la supuesta amistad que mantenían la China Suárez y Wanda Nara. La actriz aseguró que nunca fueron amigas y le quitó importante a las interacciones entre ellas que quedaron registradas en las redes sociales.

"Es como que vos hagas un vivo ahora y yo me meta a saludarte. En la pandemia todos lo hacíamos y se metía un montón de gente famosa”, comenzó diciendo. Luego, aclaró: “El famoso "Me muero" fue por una frase que me pegó un amigo que se fue a vivir en México. El problema es que en este ambiente si le contesto una historia a alguien ya piensan que somos amigos. ¿En qué momento la amistad es eso?”.

Wanda Nara.

De esta manera, la China Suárez se refirió por primera vez a Wanda Nara. Sin querer dar títulos, la actriz habló de “lástima”, de “la plata que debe gastar la conductora en insultarla en redes”, de lo penoso que considera todo eso y de la verdad sobre la tan rumoreada amistad entre ellas.