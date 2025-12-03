Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. La información la brindó Marcia Frisciotto, más conocida como Gosspiame. “¡Nació Isidro el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, por suerte están los dos bien!!! ¡Felicitaciones a toda la familia!”, escribió en su cuenta de Instagram.

El nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

El embarazo de Rocío Marengo había sido noticia en las últimas semanas, después de que se confirmara que la modelo había quedado internada tras realizarse una ecografía que había generado cierta atención en los médicos. Algunas horas después, y tras los rumores y preocupación que se había generado, ella misma informaba que estaba todo bien, pero que habían preferido que hiciera reposo.

Pochi de Gossipeame dio la primicia.

Con el correr de los días, la propia Marengo se encargó de mantener la información actualizada, con diversas publicaciones e historias. En todas ellas agradecía el apoyo y los mensajes de cariño, como así también informaba cómo estaban, tanto ella como el bebé. Por fortuna, cada una de esas imágenes traían buenas noticias.

La propia Rocío Marengo se encargó de aclarar cómo estaba.

Las últimas dos publicaciones de Rocío Marengo, pueden haber sido las más significativas. En la primera de ellas, de ayer a la noche, mostraba una ecografía, la última de la jornada,. y anunciaba que tanto ella como su bebé estaban en las mejores manos. En la siguiente, de esta misma mañana, se podía ver un primer plano de su panza, con un "Buen día" y un sticker de un bebé gateando.

Cómo se encuentran Rocío Marengo y su bebé, isidro

Por el contexto en el que se dio el nacimiento de Isidro, y las noticias que habían circulado durante los últimos días, fueron muchos los que se preocuparon por la salud del bebé y de Rocío. Por fortuna, todo parece indicar que, aunque se terminó adelantando, todos se encuentran de la mejor manera.

Primero fue Pochi de Gossipeame la que informó que le habían asegurado que ambos estaban bien Luego, desde Intrusos, Paula Varela aseguró que se había comunicado con la familia de Rocío Marengo y Eduardo Fort y que le habían manifestado que estaban en un buen estado de salud. Acto seguido, Rodrigo Lussich agregó que la modelo había cumplido su sueño de convertirse en madre.

La última historia de Rocío Marengo antes de dar a luz.

De esta manera, se confirmó el nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. Si bien no se conocen muchos detalles al respecto, la familia de la modelo y el empresario se encargaron de llevar tranquilidad y de explicar que tanto el bebé como su mamá se encuentran en un buen estado de salud. Algo que muchas personas agradecen tras la preocupación que se había generado en la semana.