Luis Brandoni sufrió una caída y tuvo que ser internado de urgencia: qué se sabe sobre su salud

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y tuvo que ser internado de urgencia, a la espera de algunos estudios para saber cuál es su panorama. Aunque el hecho ocurrió este sábado, la noticia comenzó a circular este lunes, luego de que Ángel de Brito diera a conocer la información en Bondi Live.

Cómo está la salud de Luis Brandoni

La noticia sobre la salud de Luis Brandoni comenzó a circular con fuerzas en horas del mediodía de este lunes. Fue Ángel de Brito, en su programa, Bondi Live, quien habló al respecto. En un primer momento, se instaló la posibilidad de que hubiese sufrido un ACV, pero con el correr de los minutos, se terminó desmintiendo.

Luis Brandoni.

Fue Carlos Rottemberg quien salió a aclarar la situación. Su amigo, y productor de la obra que protagoniza, dialogó con Teleshow y dio un panorama más claro sobre lo que sucede. Según dijo, no se trató de un ACV, sino de un hematoma producto del propio golpe que sufrió, lo que obliga a que se le realicen estudios y se mantenga en observación, para controlar su absorción.

En esa misma entrevista, también intentó llevar tranquilidad, por la preocupación que se había generado rápidamente, tanto en redes sociales como en el ambiente. El productor teatral afirmó que Brandoni se encuentra en observación y la caída exige unos días de evaluación y control, por lo que permanecerá en la clínica para poder seguirlo de cerca.

Carlos Rottemberg explicó cómo se encuentra.

Soledad Silveyra también tuvo un problema de salud

Aunque parezca extraño, horas antes de que se conociera la internación de Luis Brandoni, el nombre que había generado preocupación fue el de Soledad SIlveyra. La actriz, su pareja en Quién es Quién, había sufrido un problema que obligó a que se tengan que suspender las funciones durante todo el fin de semana. Tal y como sucedió en esta ocasión, fue el propio Carlos Rottemberg quien se encargó de explicar qué sucedía e intentó llevar tranquilidad ante el revuelo y la preocupación que se había generado.

El productor teatral no quiso entrar en detalles sobre el cuadro que involucraba a Soledad Silveyra, pero sí se preocupó en marcar que ya estaba en su casa y que ahora debía hacer reposo. En ese marco, también decía que hoy se tendrían más precisiones sobre cuándo podría volver al escenario, algo que, de momento, suponía que podría ser este miércoles.

Soledad Silveyra

Luis Brandoni y Soledad Silveyra encendieron las alarmas sobre su estado de salud. Mientras se sabe que el actor sufrió una caída en su casa, no hay mayores precisiones sobre lo que pasó con la actriz. Por fortuna, todo parece indicar que ambos se encuentran recuperándose, a la espera de su evolución