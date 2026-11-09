Martín Fierro de Cable 2026: todos los detalles de la ceremonia y lista de nominados

La industria televisiva argentina ya se prepara para una de las noches más importantes del año: una nueva edición de los Martín Fierro de Cable, los premios que distinguen a las mejores producciones y figuras de la televisión paga. La ceremonia se realizará este jueves 12 de noviembre en el Goldencenter de Buenos Aires y contará con un total de 35 categorías, en las que competirán periodistas, conductores, panelistas y equipos de producción por las estatuillas más esperadas del año.

Todos los nominados a los premios Martín Fierro de Cable 2026

La nómina de los Martín Fierro de Cable 2026 fue anunciada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), entidad encargada de reconocer el trabajo de los distintos ciclos que integran la programación de la televisión por cable. La premiación reunirá a destacadas figuras del espectáculo y del periodismo, además de los protagonistas de los programas que se destacaron durante el 2025.

La conducción de la gala estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que A24 transmitirá el evento y ofrecerá una cobertura especial antes, durante y después de la ceremonia. Por su parte, Paula Varela y Guido Záffora serán los encargados de recibir a los invitados en la alfombra roja. La producción general estará en manos de Red Cube.

Caption

Interés general

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica)

Redesp iertos (Guido Martínez – TN)

Magazine

Arranca la Tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

Mañanas Picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)

Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

Mediodía Económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)

Comunidad de Negocios (José del Río – La Nación+)

Periodístico

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

Cultural / Educativo

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los Siete Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Mi País (Victoria Vanella – Argentina 12)

Entrevistas

Cuerpo Técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)

Luis Novaresio Entrevista (Luis Novaresio – A24)

Right Now (Julieta Camaño – C5N)

Arte, moda y tendencia

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

Palacios y Mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A)

Noticiero diurno

Otra Mañana (Antonio Laje – A24)

Siempre Noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini – TN)

Noticiero central

Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12)

La Noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauterucci – Canal 26)

Más Verdad (Esteban Trebucq – La Nación+)

Tierra de Nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV)

Deportivo

El Juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSPORTS)

Paso a Paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Periodístico deportivo

Sportia (TyC Sports)

SportsCenter (ESPN)

TN Deportivo (TN)

TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en mi Idioma)

Infantil / Juvenil

Argentinhitos (Paka Paka)

Cantando y Bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay – Segunda Temporada (Disney Channel)

Servicio informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Documental

Adolfo Cambiaso: En el Nombre del Polo (Star Channel)

Generación Dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

A Ciencia Cierta (Daniel Stamboulian – Metro)

Alimenta tu Vida (Alicia Crocco – Metro)

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

Culinario

Cocina Sin Límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health)

Historias Ricas (TN)

Maestros de la Medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

Programa rural

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera Abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

Abriendo Caminos (América Sports)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

De servicios

El Defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Las Tardes de Pink (Judith Casal – KZO)

Transición 2030 (Catalina de Elía – A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

C5N en tu Barrio (Diego Costa – C5N)

Para Alquilar Balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad)

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

Producción integral

América 24 (A24).

Cromañón, 20 Años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo – Crónica TV)

Morir en Guerra Ajena (TN)

C5N (Nicolás Bocache)

Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una Vuelta Más y Tarico Fake News – TN)

Roberto Peña (La Liga de la Risa – Somos AMBA)

Romina “Romi” Scalora (La Vuelta – Fox Sports)

Labor conducción femenina

Carolina Amoroso (TN Internacional – TN)

Marina Calabró (Arranca la Tarde – A24)

Paula Bernini (Tempraneros – TN)

Labor conducción masculina

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

Esteban Godoy (Último Momento – Domingo – Crónica TV)

Luis Novaresio (Buen Día A24 y Luis Novaresio Entrevista – A24)

Labor periodística deportiva

Alejandro “Ale” Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche – Fox Sports)

Diego Latorre (transmisiones de UEFA Champions League, Liga Profesional y AFA – ESPN)

Leonardo “Leo” Paradizo (América 24)

Marcelo Benedetto (El Juego – DSPORTS)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones de Liga Profesional y AFA – ESPN)

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

Cecilia Boufflet (América 24)

Débora Plager (+ Info a la Tarde – LN+)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas – C5N)

Ernesto Hadida (Tiempo Real – Crónica TV)

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Pablo Rossi (H17 – A24)

Cronista / Movilero

Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N)

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24)

Panelista

Carlos Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (Dale al Medio y Presión Alta – TyC Sports)

Román Iucht (TNT Fútbol – TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

Cecilia Martí (Hablemos de Esto – TN)

Lucas Bertero (Empezar el Día – Ciudad Magazine)

Columnista político

Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13 – TN)

Daniel Bilotta (Odisea Argentina – LN+)

Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

Florencia Barragán (Hablemos de Esto, TN Central y Está Pasando – TN)

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24)

Columnista policial / judicial

Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Siempre Noticias – Crónica TV)

Nicolás Pizzi (La Nación+)

Rodrigo Alegre (TN Central – TN)

Aviso publicitario

Códigos (Aeropuertos Argentina – Don by Havas)

Conquistadores (Fratelli Branca – Zurda)

Easy a Todo (Easy – Don by Havas)

Valemos Mucho (Banco Macro – Virgin Film)

Con 35 categorías en competencia y una amplia convocatoria de referentes de la pantalla chica, los Martín Fierro de Cable volverán a reunir a la industria televisiva en una noche de reconocimientos, encuentros y celebraciones. La expectativa estará puesta en conocer quiénes serán los ganadores de esta nueva edición y cuáles serán las producciones que se llevarán las principales distinciones.