Martín Fierro de Cable 2026: todos los detalles de la ceremonia y lista de nominados

La industria televisiva argentina ya se prepara para una de las noches más importantes del año: una nueva edición de los Martín Fierro de Cable, los premios que distinguen a las mejores producciones y figuras de la televisión paga. La ceremonia se realizará este jueves 12 de noviembre en el Goldencenter de Buenos Aires y contará con un total de 35 categorías, en las que competirán periodistas, conductores, panelistas y equipos de producción por las estatuillas más esperadas del año.
Todos los nominados a los premios Martín Fierro de Cable 2026
La nómina de los Martín Fierro de Cable 2026 fue anunciada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), entidad encargada de reconocer el trabajo de los distintos ciclos que integran la programación de la televisión por cable. La premiación reunirá a destacadas figuras del espectáculo y del periodismo, además de los protagonistas de los programas que se destacaron durante el 2025.
La conducción de la gala estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que A24 transmitirá el evento y ofrecerá una cobertura especial antes, durante y después de la ceremonia. Por su parte, Paula Varela y Guido Záffora serán los encargados de recibir a los invitados en la alfombra roja. La producción general estará en manos de Red Cube.
Interés general
- Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica)
- Redesp iertos (Guido Martínez – TN)
Magazine
- Arranca la Tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)
- Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
- Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
- Mañanas Picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)
Económico
- Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
- Mediodía Económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)
- Comunidad de Negocios (José del Río – La Nación+)
Periodístico
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
- WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)
Cultural / Educativo
- El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
- Los Siete Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
- Mi País (Victoria Vanella – Argentina 12)
Entrevistas
- Cuerpo Técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)
- Luis Novaresio Entrevista (Luis Novaresio – A24)
- Right Now (Julieta Camaño – C5N)
Arte, moda y tendencia
- La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
- Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
- Palacios y Mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A)
Noticiero diurno
- Otra Mañana (Antonio Laje – A24)
- Siempre Noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
- Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini – TN)
Noticiero central
- Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12)
- La Noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauterucci – Canal 26)
- Más Verdad (Esteban Trebucq – La Nación+)
- Tierra de Nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV)
Deportivo
- El Juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSPORTS)
- Paso a Paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
Periodístico deportivo
- Sportia (TyC Sports)
- SportsCenter (ESPN)
- TN Deportivo (TN)
- TNT Data Sports (TNT Sports)
Musical
- Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad)
- Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
- Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en mi Idioma)
Infantil / Juvenil
- Argentinhitos (Paka Paka)
- Cantando y Bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
- Selenkay – Segunda Temporada (Disney Channel)
Servicio informativo
- A24
- C5N
- Crónica TV
- TN
Documental
- Adolfo Cambiaso: En el Nombre del Polo (Star Channel)
- Generación Dorada (Fox Sports)
- Octubre TV (Argentina 12)
Temas médicos
- A Ciencia Cierta (Daniel Stamboulian – Metro)
- Alimenta tu Vida (Alicia Crocco – Metro)
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
Culinario
- Cocina Sin Límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health)
- Historias Ricas (TN)
- Maestros de la Medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)
Programa rural
- Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
- TN Campo (TN)
- Tranquera Abierta (Canal Rural)
Turismo y tiempo libre
- Abriendo Caminos (América Sports)
- El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
- Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)
De servicios
- El Defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Las Tardes de Pink (Judith Casal – KZO)
- Transición 2030 (Catalina de Elía – A24)
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor
- C5N en tu Barrio (Diego Costa – C5N)
- Para Alquilar Balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad)
- Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)
Producción integral
- América 24 (A24).
- Cromañón, 20 Años (Somos AMBA)
- Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo – Crónica TV)
- Morir en Guerra Ajena (TN)
- C5N (Nicolás Bocache)
Labor humorística
- Ariel Tarico (Solo una Vuelta Más y Tarico Fake News – TN)
- Roberto Peña (La Liga de la Risa – Somos AMBA)
- Romina “Romi” Scalora (La Vuelta – Fox Sports)
Labor conducción femenina
- Carolina Amoroso (TN Internacional – TN)
- Marina Calabró (Arranca la Tarde – A24)
- Paula Bernini (Tempraneros – TN)
Labor conducción masculina
- Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
- Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)
- Esteban Godoy (Último Momento – Domingo – Crónica TV)
- Luis Novaresio (Buen Día A24 y Luis Novaresio Entrevista – A24)
Labor periodística deportiva
- Alejandro “Ale” Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche – Fox Sports)
- Diego Latorre (transmisiones de UEFA Champions League, Liga Profesional y AFA – ESPN)
- Leonardo “Leo” Paradizo (América 24)
- Marcelo Benedetto (El Juego – DSPORTS)
- Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones de Liga Profesional y AFA – ESPN)
Labor periodística femenina
- Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)
- Cecilia Boufflet (América 24)
- Débora Plager (+ Info a la Tarde – LN+)
Labor periodística masculina
- Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas – C5N)
- Ernesto Hadida (Tiempo Real – Crónica TV)
- Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
- Pablo Rossi (H17 – A24)
Cronista / Movilero
- Cristian Eche (Crónica TV)
- Alejandro Moreyra (C5N)
- Mercedes Mora (A24)
- Fabián Rubino (A24)
Panelista
- Carlos Rabanal (A24)
- Rodolfo Cingolani (Dale al Medio y Presión Alta – TyC Sports)
- Román Iucht (TNT Fútbol – TNT Sports Premium)
Columnista de espectáculos
- Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
- Cecilia Martí (Hablemos de Esto – TN)
- Lucas Bertero (Empezar el Día – Ciudad Magazine)
Columnista político
- Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13 – TN)
- Daniel Bilotta (Odisea Argentina – LN+)
- Mariel Fitz Patrick (A24)
Columnista económico
- Florencia Barragán (Hablemos de Esto, TN Central y Está Pasando – TN)
- Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)
- Willy Laborda (A24)
- Lara López Calvo (A24)
Columnista policial / judicial
- Gabriel Iezzi (A24)
- Lucas Occhipinti (Siempre Noticias – Crónica TV)
- Nicolás Pizzi (La Nación+)
- Rodrigo Alegre (TN Central – TN)
Aviso publicitario
- Códigos (Aeropuertos Argentina – Don by Havas)
- Conquistadores (Fratelli Branca – Zurda)
- Easy a Todo (Easy – Don by Havas)
- Valemos Mucho (Banco Macro – Virgin Film)
Con 35 categorías en competencia y una amplia convocatoria de referentes de la pantalla chica, los Martín Fierro de Cable volverán a reunir a la industria televisiva en una noche de reconocimientos, encuentros y celebraciones. La expectativa estará puesta en conocer quiénes serán los ganadores de esta nueva edición y cuáles serán las producciones que se llevarán las principales distinciones.