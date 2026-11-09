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Martín Fierro de Cable 2026: todos los detalles de la ceremonia y lista de nominados

APTRA dio a conocer la lista definitiva de las 35 categorías.

Martín Fierro de Cable 2026
Martín Fierro de Cable 2026 | Redes Sociales

La industria televisiva argentina ya se prepara para una de las noches más importantes del año: una nueva edición de los Martín Fierro de Cable, los premios que distinguen a las mejores producciones y figuras de la televisión paga. La ceremonia se realizará este jueves 12 de noviembre en el Goldencenter de Buenos Aires y contará con un total de 35 categorías, en las que competirán periodistas, conductores, panelistas y equipos de producción por las estatuillas más esperadas del año.

Todos los nominados a los premios Martín Fierro de Cable 2026

La nómina de los Martín Fierro de Cable 2026 fue anunciada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), entidad encargada de reconocer el trabajo de los distintos ciclos que integran la programación de la televisión por cable. La premiación reunirá a destacadas figuras del espectáculo y del periodismo, además de los protagonistas de los programas que se destacaron durante el 2025.

La conducción de la gala estará a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que A24 transmitirá el evento y ofrecerá una cobertura especial antes, durante y después de la ceremonia. Por su parte, Paula Varela y Guido Záffora serán los encargados de recibir a los invitados en la alfombra roja. La producción general estará en manos de Red Cube.

Martín Fierro 2026
Caption

Interés general

  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica)
  • Redesp iertos (Guido Martínez – TN)

Magazine

  • Arranca la Tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)
  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
  • Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
  • Mañanas Picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)

Económico

  • Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
  • Mediodía Económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)
  • Comunidad de Negocios (José del Río – La Nación+)

Periodístico

  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
  • ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
  • WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

Cultural / Educativo

  • El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
  • Los Siete Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
  • Mi País (Victoria Vanella – Argentina 12)

Entrevistas

  • Cuerpo Técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)
  • Luis Novaresio Entrevista (Luis Novaresio – A24)
  • Right Now (Julieta Camaño – C5N)

Arte, moda y tendencia

  • La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
  • Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
  • Palacios y Mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A)

Noticiero diurno

  • Otra Mañana (Antonio Laje – A24)
  • Siempre Noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
  • Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini – TN)

Noticiero central

  • Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12)
  • La Noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauterucci – Canal 26)
  • Más Verdad (Esteban Trebucq – La Nación+)
  • Tierra de Nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV)

Deportivo

  • El Juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSPORTS)
  • Paso a Paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
  • ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Periodístico deportivo

  • Sportia (TyC Sports)
  • SportsCenter (ESPN)
  • TN Deportivo (TN)
  • TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

  • Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad)
  • Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
  • Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en mi Idioma)

Infantil / Juvenil

  • Argentinhitos (Paka Paka)
  • Cantando y Bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
  • Selenkay – Segunda Temporada (Disney Channel)

Servicio informativo

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

Documental

  • Adolfo Cambiaso: En el Nombre del Polo (Star Channel)
  • Generación Dorada (Fox Sports)
  • Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

  • A Ciencia Cierta (Daniel Stamboulian – Metro)
  • Alimenta tu Vida (Alicia Crocco – Metro)
  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

Culinario

  • Cocina Sin Límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health)
  • Historias Ricas (TN)
  • Maestros de la Medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

Programa rural

  • Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
  • TN Campo (TN)
  • Tranquera Abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

  • Abriendo Caminos (América Sports)
  • El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
  • Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

De servicios

  • El Defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)
  • Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
  • Las Tardes de Pink (Judith Casal – KZO)
  • Transición 2030 (Catalina de Elía – A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

  • C5N en tu Barrio (Diego Costa – C5N)
  • Para Alquilar Balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad)
  • Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

Producción integral

  • América 24 (A24).
  • Cromañón, 20 Años (Somos AMBA)
  • Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo – Crónica TV)
  • Morir en Guerra Ajena (TN)
  • C5N (Nicolás Bocache)

Labor humorística

  • Ariel Tarico (Solo una Vuelta Más y Tarico Fake News – TN)
  • Roberto Peña (La Liga de la Risa – Somos AMBA)
  • Romina “Romi” Scalora (La Vuelta – Fox Sports)

Labor conducción femenina

  • Carolina Amoroso (TN Internacional – TN)
  • Marina Calabró (Arranca la Tarde – A24)
  • Paula Bernini (Tempraneros – TN)

Labor conducción masculina

  • Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)
  • Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)
  • Esteban Godoy (Último Momento – Domingo – Crónica TV)
  • Luis Novaresio (Buen Día A24 y Luis Novaresio Entrevista – A24)

Labor periodística deportiva

  • Alejandro “Ale” Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche – Fox Sports)
  • Diego Latorre (transmisiones de UEFA Champions League, Liga Profesional y AFA – ESPN)
  • Leonardo “Leo” Paradizo (América 24)
  • Marcelo Benedetto (El Juego – DSPORTS)
  • Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones de Liga Profesional y AFA – ESPN)

Labor periodística femenina

  • Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)
  • Cecilia Boufflet (América 24)
  • Débora Plager (+ Info a la Tarde – LN+)

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas – C5N)
  • Ernesto Hadida (Tiempo Real – Crónica TV)
  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
  • Pablo Rossi (H17 – A24)

Cronista / Movilero

  • Cristian Eche (Crónica TV)
  • Alejandro Moreyra (C5N)
  • Mercedes Mora (A24)
  • Fabián Rubino (A24)

Panelista

  • Carlos Rabanal (A24)
  • Rodolfo Cingolani (Dale al Medio y Presión Alta – TyC Sports)
  • Román Iucht (TNT Fútbol – TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

  • Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
  • Cecilia Martí (Hablemos de Esto – TN)
  • Lucas Bertero (Empezar el Día – Ciudad Magazine)

Columnista político

  • Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13 – TN)
  • Daniel Bilotta (Odisea Argentina – LN+)
  • Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

  • Florencia Barragán (Hablemos de Esto, TN Central y Está Pasando – TN)
  • Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)
  • Willy Laborda (A24)
  • Lara López Calvo (A24)

Columnista policial / judicial

  • Gabriel Iezzi (A24)
  • Lucas Occhipinti (Siempre Noticias – Crónica TV)
  • Nicolás Pizzi (La Nación+)
  • Rodrigo Alegre (TN Central – TN)

Aviso publicitario

  • Códigos (Aeropuertos Argentina – Don by Havas)
  • Conquistadores (Fratelli Branca – Zurda)
  • Easy a Todo (Easy – Don by Havas)
  • Valemos Mucho (Banco Macro – Virgin Film)

Con 35 categorías en competencia y una amplia convocatoria de referentes de la pantalla chica, los Martín Fierro de Cable volverán a reunir a la industria televisiva en una noche de reconocimientos, encuentros y celebraciones. La expectativa estará puesta en conocer quiénes serán los ganadores de esta nueva edición y cuáles serán las producciones que se llevarán las principales distinciones.

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