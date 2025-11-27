+CARAS ganó el Martín Fierro de Cable como mejor programa de entrevistas

+CARAS, el programa de Héctor Maugeri, se consagró como el mejor programa de entrevistas en los Premios Martín Fierro de Cable 2025. El ciclo, que se emite de lunes a viernes por Caras TV, se impuso en la terna ante “DeporTV textual”, de Cecilia Ruffa, y “Entrevistas”, conducido por Luis Novaresio.

Héctor Maugeri se llevó el primer Martín Fierro de la noche al ganar la terna de “Mejor programa de entrevistas” con +CARAS. Al subir al escenario, recibió la estatuilla visiblemente emocionado y expresó: “Qué emoción enorme. Cuántas veces de niño soñé con un momento así y decir: ‘Gracias APTRA, acá está el Martín Fierro’”. Luego, dedicó unas palabras a todo el equipo que hace posible la salida diaria del programa por Caras TV.

“Piensen que yo soy una persona de la gráfica. Juntos, hace 33 años trabajamos en una publicación como CARAS, y el año pasado me tocó atravesar este riesgo de pasar de la revista a la televisión. Obviamente estaba muy atemorizado. La primera entrevistada fue Mirtha Legrand y, claro, estaba aún más nervioso. Pero llegó algo glorioso: la gente. La gente empezó a escribirme y sentí ese amor”, remarcó.

Al momento de los agradecimientos finales, Maugeri no pudo contener la emoción: “Quiero agradecerle a Jorge Fontevecchia y a todas las autoridades. También quiero dedicárselo profundamente a mi familia, que siempre estuvo ahí, a mi padre que está mirándome. La gente no imagina lo que es hacer un programa diario, provocar emociones y entrar en el corazón de la gente. Lo vivo así, con ese respeto”. Para cerrar, el periodista elogió a Liliana Castaño: “Es la persona que comparte mi vida hace 40 años. Con ella pensamos este sueño de hacer +CARAS y estuvo al frente soportando todo lo que venía después”.

Por su parte, Liliana Castaño dijo: "Nos tocó la mesa número 33 y fue una señal, sabía que lo ganábamos. Este premio es también para todos los que hemos hecho durante 33 años CARAS, la publicación que fundó Jorge Fontevecchia y que hace dos años con CARAS TV atravesó la pantalla. Abrió el corazón de cada una de las celebridades y también el corazón de una audiencia que celebró cada uno de esos programas. Muchas gracias APTRA por premiar la trayectoria y el talento".

Dónde y cuándo ver +CARAS

+CARAS se estrena de lunes a viernes a las 22 horas por CARAS TV y su canal de Youtube. Además, cuenta con repeticiones todos los días de la semana a las 00:00 por NET TV.