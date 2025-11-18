Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

La industria televisiva se prepara para uno de los eventos más esperados del año. La nueva edición de los Martín Fierro de Cable, que reconoce a lo mejor de la televisión paga en Argentina, se celebrará el 27 de noviembre y reunirá a periodistas, conductores, panelistas, productores y protagonistas de los ciclos más influyentes del último año.

El listado de nominados se dio a conocer este lunes en Duro de Domar (C5N), conducido por Pablo Duggan y con la presencia del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien repasó las ternas, las estadísticas y las sorpresas que dejó esta edición.

La premiación tendrá lugar nuevamente en el Goldencenter, un clásico para este tipo de ceremonias, y C5N realizará una cobertura especial antes, durante y después del evento, incluyendo alfombra roja, análisis y entrevistas.

Héctor Maugeri de +CARAS, nominado en la terna Mejor Programa de Entrevistas

Todos los nominados a los Martín Fierro de Cable 2025

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

Último Momento (Crónica HD)

Mejor Panelista

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (LN+)

Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las Chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

A Dos Voces (TN)

Argenzuela (C5N)

¿La Ves? (TN)

Minuto 1 (C5N)

Cronista / Movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (TN)

Marina Calabró (LN+)

Melina Fleiderman (Crónica HD)

Rosario Ayerdi (C5N)

Mejor Programa Económico

Comunidad de Negocios (LN+)

La Ley de la Selva (C5N)

MMC (A24)

Interés General Semanal

Chicas Pochocleras (C5N)

Dicen que Dicen (Metro)

GPS (A24)

Mi Mejor Versión (Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (C5N)

Magazine

Chiche 2024 (Crónica TV)

Empezar el Día (Ciudad Magazine)

El run run del espectáculo (Crónica TV)

Nuestra Tarde (TN)

Vamos las Chicas (Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

+Caras (Caras TV)

Deportv Textual (DeporTV)

Entrevistas (LN+)

Servicio Informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Culinario

Argentina Cocina (C5N)

Historias Ricas 4 (TN)

Ruta 40 (El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti (Canal 26)

David Kavlin (Crónica TV)

Diego Sehinkman (TN)

Jonatan Viale (TN)

Nacho Goano (Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (Canal 26)

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Santiago Cúneo (A24)

Periodístico Deportivo

ESPN F12 (ESPN)

Pelota Parada (TNT Sports)

TN Deportivo (TN)

Temas Médicos

Doctor C (C5N)

El Secreto Mejor Guardado (A24)

Las Tardes con Pink (KZO)

Columnista Policial / Judicial

Ariel Zak (C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN

Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Ciudad Magazine)

Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

ADN Moda (Metro)

La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine)

Planeta Urbano (IP)

Deportivo

ESPN F1 (ESPN)

La Vuelta (Fox Sports)

Última Vuelta (DeporTV)

De Servicios

El Defensor (Crónica TV)

Fenómenos (TN)

Lo Justo y Necesario (A24)

Transición 2030 (A24)

Programa Rural

A Corral (Canal Rural)

Bichos de Campo (Metro)

TN Campo (TN)

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas (ESPN)

El Turismo y la Hospitalidad (Canal 26)

Vivir Viajando (Ciudad Magazine)

Documental

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

Hambre de Futuro (LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (América Sports)

Jam Session (Canal de la Ciudad)

Tango BA (Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La Viola (TN)

Cultura DJ (Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (América Sports)

Surf & Rock (Fox Sports)

Winter News (ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

Campeones News (El Garage)

Deportv Central (DeporTV)

La Zona Central (Fox Sports)

SportsCenter (ESPN)

Cultural / Educativo

Biblioteca IP (IP)

El Baúl de Charlie (TN)

Los 7 Locos (Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto (DeporTV)

Gustavo Grabia (TyC Sports)

Morena Beltrán (ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN)

Aviso Publicitario

Betsson — “Cuidamos la pasión”

Infinia (YPF – Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años

Aviso Institucional

Banco Nación — “Mi Banco”

Banco Provincia — “17 Millones”

Hotel La Argentina (TyC Sports)

Productor General