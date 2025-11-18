Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

La industria televisiva se prepara para uno de los eventos más esperados del año. La nueva edición de los Martín Fierro de Cable, que reconoce a lo mejor de la televisión paga en Argentina, se celebrará el 27 de noviembre y reunirá a periodistas, conductores, panelistas, productores y protagonistas de los ciclos más influyentes del último año.
El listado de nominados se dio a conocer este lunes en Duro de Domar (C5N), conducido por Pablo Duggan y con la presencia del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien repasó las ternas, las estadísticas y las sorpresas que dejó esta edición.
La premiación tendrá lugar nuevamente en el Goldencenter, un clásico para este tipo de ceremonias, y C5N realizará una cobertura especial antes, durante y después del evento, incluyendo alfombra roja, análisis y entrevistas.
Todos los nominados a los Martín Fierro de Cable 2025
Interés General Diario
-
+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
-
Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
-
Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
-
La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
Labor Periodística Masculina
-
Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
-
Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
-
Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
-
Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
Noticiero
-
El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
-
El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
-
TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
-
Último Momento (Crónica HD)
Mejor Panelista
-
Mariana Brey (C5N)
-
Nicolás Pizzi (LN+)
-
Santiago Cúneo (A24)
Columnista Económico
-
Alfredo Zaiat (IP)
-
Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
-
Sofía Diamante (LN+)
Labor Conducción Femenina
-
Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
-
Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
-
Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)
-
Mercedes Cordero (Vamos las Chicas – Canal de la Ciudad)
Periodístico
-
A Dos Voces (TN)
-
Argenzuela (C5N)
-
¿La Ves? (TN)
-
Minuto 1 (C5N)
Cronista / Movilero
-
Adrián Salonia (C5N)
-
Manuel “Manu” Jove (TN)
-
Rodrigo Porto (LN+)
Labor Periodística Femenina
-
Luciana Geuna (TN)
-
Marina Calabró (LN+)
-
Melina Fleiderman (Crónica HD)
-
Rosario Ayerdi (C5N)
Mejor Programa Económico
-
Comunidad de Negocios (LN+)
-
La Ley de la Selva (C5N)
-
MMC (A24)
Interés General Semanal
-
Chicas Pochocleras (C5N)
-
Dicen que Dicen (Metro)
-
GPS (A24)
-
Mi Mejor Versión (Ciudad Magazine)
-
Sobredosis de TV (C5N)
Magazine
-
Chiche 2024 (Crónica TV)
-
Empezar el Día (Ciudad Magazine)
-
El run run del espectáculo (Crónica TV)
-
Nuestra Tarde (TN)
-
Vamos las Chicas (Canal de la Ciudad)
De Entrevistas
-
+Caras (Caras TV)
-
Deportv Textual (DeporTV)
-
Entrevistas (LN+)
Servicio Informativo
-
A24
-
C5N
-
Crónica TV
-
TN
Culinario
-
Argentina Cocina (C5N)
-
Historias Ricas 4 (TN)
-
Ruta 40 (El Gourmet)
Labor Conducción Masculina
-
Cecilio Flematti (Canal 26)
-
David Kavlin (Crónica TV)
-
Diego Sehinkman (TN)
-
Jonatan Viale (TN)
-
Nacho Goano (Canal de la Ciudad)
-
Sebastián Dumont (Canal 26)
Columnista Político
-
Danien Bilotta (LN+)
-
Iván Schargrodsky (C5N)
-
Santiago Cúneo (A24)
Periodístico Deportivo
-
ESPN F12 (ESPN)
-
Pelota Parada (TNT Sports)
-
TN Deportivo (TN)
Temas Médicos
-
Doctor C (C5N)
-
El Secreto Mejor Guardado (A24)
-
Las Tardes con Pink (KZO)
Columnista Policial / Judicial
-
Ariel Zak (C5N)
-
Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
-
Rodrigo Alegre (TN)
Producción Integral
-
A24
-
Canal de la Ciudad
-
C5N
-
TN
Revelación
-
Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)
-
Ornella Flench (Ciudad Magazine)
-
Juan Manuel Boccaci (TN)
Arte, Moda y Tendencia
-
ADN Moda (Metro)
-
La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine)
-
Planeta Urbano (IP)
Deportivo
-
ESPN F1 (ESPN)
-
La Vuelta (Fox Sports)
-
Última Vuelta (DeporTV)
De Servicios
-
El Defensor (Crónica TV)
-
Fenómenos (TN)
-
Lo Justo y Necesario (A24)
-
Transición 2030 (A24)
Programa Rural
-
A Corral (Canal Rural)
-
Bichos de Campo (Metro)
-
TN Campo (TN)
Turismo y Tiempo Libre
-
Aguas Abiertas (ESPN)
-
El Turismo y la Hospitalidad (Canal 26)
-
Vivir Viajando (Ciudad Magazine)
Documental
-
Cromañón: Cartas y Señales (TN)
-
Hambre de Futuro (LN+)
-
Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery)
Musical (Jazz / Tango / Folklore)
-
Fiesta Gaucha (América Sports)
-
Jam Session (Canal de la Ciudad)
-
Tango BA (Canal de la Ciudad)
Musical (Rock / Pop / Urbana)
-
Banda Soporte (Quiero)
-
La Viola (TN)
-
Cultura DJ (Canal de la Ciudad)
Deportes Extremos
-
Abriendo Pistas
-
Argentina Xtreme (América Sports)
-
Surf & Rock (Fox Sports)
-
Winter News (ESPN/Disney)
Noticiero Deportivo
-
Campeones News (El Garage)
-
Deportv Central (DeporTV)
-
La Zona Central (Fox Sports)
-
SportsCenter (ESPN)
Cultural / Educativo
-
Biblioteca IP (IP)
-
El Baúl de Charlie (TN)
-
Los 7 Locos (Canal de la Ciudad)
Labor Periodística Deportiva
-
Laura Couto (DeporTV)
-
Gustavo Grabia (TyC Sports)
-
Morena Beltrán (ESPN)
-
Sebastián Vignolo (ESPN)
Aviso Publicitario
-
Betsson — “Cuidamos la pasión”
-
Infinia (YPF – Liebre)
-
Shell — Campaña Aniversario 110 años
Aviso Institucional
-
Banco Nación — “Mi Banco”
-
Banco Provincia — “17 Millones”
-
Hotel La Argentina (TyC Sports)
Productor General
-
Exequiel Darío Sanitz (TN)
-
Facundo Pedrini (Crónica TV)
-
Nicolás Boccache (C5N)