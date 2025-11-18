viernes 21 de noviembre del 2025
CELEBRIDADES 18-11-2025 17:21

Martín Fierro de Cable 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

+ CARAS con Hector Maugeri está nominado a Mejor Programa de Entrevistas.

La industria televisiva se prepara para uno de los eventos más esperados del año. La nueva edición de los Martín Fierro de Cable, que reconoce a lo mejor de la televisión paga en Argentina, se celebrará el 27 de noviembre y reunirá a periodistas, conductores, panelistas, productores y protagonistas de los ciclos más influyentes del último año.

El listado de nominados se dio a conocer este lunes en Duro de Domar (C5N), conducido por Pablo Duggan y con la presencia del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien repasó las ternas, las estadísticas y las sorpresas que dejó esta edición. 

La premiación tendrá lugar nuevamente en el Goldencenter, un clásico para este tipo de ceremonias, y C5N realizará una cobertura especial antes, durante y después del evento, incluyendo alfombra roja, análisis y entrevistas. 

Héctor Maugeri CARAS TV
Héctor Maugeri de +CARAS, nominado en la terna Mejor Programa de Entrevistas

Todos los nominados a los Martín Fierro de Cable 2025

Interés General Diario

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

  • Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

  • Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

  • La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

  • Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

  • Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

  • El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

  • El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

  • TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

  • Último Momento (Crónica HD)

Mejor Panelista

  • Mariana Brey (C5N)

  • Nicolás Pizzi (LN+)

  • Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

  • Alfredo Zaiat (IP)

  • Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)

  • Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

  • Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

  • Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)

  • Mercedes Cordero (Vamos las Chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

  • A Dos Voces (TN)

  • Argenzuela (C5N)

  • ¿La Ves? (TN)

  • Minuto 1 (C5N)

Cronista / Movilero

  • Adrián Salonia (C5N)

  • Manuel “Manu” Jove (TN)

  • Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

  • Luciana Geuna (TN)

  • Marina Calabró (LN+)

  • Melina Fleiderman (Crónica HD)

  • Rosario Ayerdi (C5N)

Mejor Programa Económico

  • Comunidad de Negocios (LN+)

  • La Ley de la Selva (C5N)

  • MMC (A24)

Interés General Semanal

  • Chicas Pochocleras (C5N)

  • Dicen que Dicen (Metro)

  • GPS (A24)

  • Mi Mejor Versión (Ciudad Magazine)

  • Sobredosis de TV (C5N)

Magazine

  • Chiche 2024 (Crónica TV)

  • Empezar el Día (Ciudad Magazine)

  • El run run del espectáculo (Crónica TV)

  • Nuestra Tarde (TN)

  • Vamos las Chicas (Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

  • +Caras (Caras TV)

  • Deportv Textual (DeporTV)

  • Entrevistas (LN+)

Servicio Informativo

  • A24

  • C5N

  • Crónica TV

  • TN

Culinario

  • Argentina Cocina (C5N)

  • Historias Ricas 4 (TN)

  • Ruta 40 (El Gourmet)

Labor Conducción Masculina

  • Cecilio Flematti (Canal 26)

  • David Kavlin (Crónica TV)

  • Diego Sehinkman (TN)

  • Jonatan Viale (TN)

  • Nacho Goano (Canal de la Ciudad)

  • Sebastián Dumont (Canal 26)

Columnista Político

  • Danien Bilotta (LN+)

  • Iván Schargrodsky (C5N)

  • Santiago Cúneo (A24)

Periodístico Deportivo

  • ESPN F12 (ESPN)

  • Pelota Parada (TNT Sports)

  • TN Deportivo (TN)

Temas Médicos

  • Doctor C (C5N)

  • El Secreto Mejor Guardado (A24)

  • Las Tardes con Pink (KZO)

Columnista Policial / Judicial

  • Ariel Zak (C5N)

  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

  • Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

  • A24

  • Canal de la Ciudad

  • C5N

  • TN

Revelación

  • Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

  • Ornella Flench (Ciudad Magazine)

  • Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

  • ADN Moda (Metro)

  • La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine)

  • Planeta Urbano (IP)

Deportivo

  • ESPN F1 (ESPN)

  • La Vuelta (Fox Sports)

  • Última Vuelta (DeporTV)

De Servicios

  • El Defensor (Crónica TV)

  • Fenómenos (TN)

  • Lo Justo y Necesario (A24)

  • Transición 2030 (A24)

Programa Rural

  • A Corral (Canal Rural)

  • Bichos de Campo (Metro)

  • TN Campo (TN)

Turismo y Tiempo Libre

  • Aguas Abiertas (ESPN)

  • El Turismo y la Hospitalidad (Canal 26)

  • Vivir Viajando (Ciudad Magazine)

Documental

  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)

  • Hambre de Futuro (LN+)

  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

  • Fiesta Gaucha (América Sports)

  • Jam Session (Canal de la Ciudad)

  • Tango BA (Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

  • Banda Soporte (Quiero)

  • La Viola (TN)

  • Cultura DJ (Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

  • Abriendo Pistas

  • Argentina Xtreme (América Sports)

  • Surf & Rock (Fox Sports)

  • Winter News (ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

  • Campeones News (El Garage)

  • Deportv Central (DeporTV)

  • La Zona Central (Fox Sports)

  • SportsCenter (ESPN)

Cultural / Educativo

  • Biblioteca IP (IP)

  • El Baúl de Charlie (TN)

  • Los 7 Locos (Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Deportiva

  • Laura Couto (DeporTV)

  • Gustavo Grabia (TyC Sports)

  • Morena Beltrán (ESPN)

  • Sebastián Vignolo (ESPN)

Aviso Publicitario

  • Betsson — “Cuidamos la pasión”

  • Infinia (YPF – Liebre)

  • Shell — Campaña Aniversario 110 años

Aviso Institucional

  • Banco Nación — “Mi Banco”

  • Banco Provincia — “17 Millones”

  • Hotel La Argentina (TyC Sports)

Productor General

  • Exequiel Darío Sanitz (TN)

  • Facundo Pedrini (Crónica TV)

  • Nicolás Boccache (C5N)

