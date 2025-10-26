A los 66 años murió la actriz y docente Claudia Schijman, recordada por su participación en la serie El Eternauta (Netflix), protagonizada por Ricardo Darín. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que despidió con pesar a una artista con más de tres décadas de trayectoria en teatro, televisión y cine.

El mundo del espectáculo despide con tristeza a la actriz y docente Claudia Schijman, quien murió a los 66 años y en los últimos meses se destacó por su trabajo en El Eternauta (Netflix). La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, entidad que destacó su extensa trayectoria y su aporte al teatro, la televisión y el cine nacional.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”, expresaron desde la Asociación a través de un comunicado, en el que también enviaron sus condolencias a familiares, colegas y seres queridos.

Claudia Schijman desarrolló una carrera sólida y versátil, que combinó la interpretación con la enseñanza actoral. En los últimos años, formó parte de importantes proyectos audiovisuales, entre ellos la serie El Eternauta, la ambiciosa producción de Netflix protagonizada por Ricardo Darín, basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld.

Además de su labor artística, Claudia fue una reconocida formadora de actores, acompañando a nuevas generaciones con dedicación y compromiso. Su partida deja un profundo vacío en la comunidad teatral argentina, pero también el recuerdo de una mujer apasionada por su oficio, que hizo del arte y la docencia su modo de vida.