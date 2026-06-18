Así es el negocio de María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi: el rol clave de Antonela Roccuzzo

Más allá de que Lionel Messi llevó su apellido a lo más alto del deporte mundial, los integrantes de su familia también desarrollan sus propios proyectos y emprendimientos. Este es el caso de María Sol Messi, la hermana menor del capitán de la selección argentina, quien se abrió camino con éxito en un rubro en constante crecimiento. En esta línea, Antonela Roccuzzo cumple un papel clave en la construcción y proyección de la imagen corporativa de la marca, consolidándose como una figura estratégica dentro de ese universo.

El negocio de María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi

Al igual que Lionel Messi, María Sol mantiene un perfil sumamente reservado y alejado de la exposición mediática. Sin embargo, se destaca en el mundo empresarial con un emprendimiento de bikinis que logró expandirse a lo largo y ancho del país. Según muestra en sus redes sociales, es dueña de la marca Bikinis Río, una firma especializada en pareos y trajes de baño femeninos que combina diseño, colores vibrantes y tendencia.

María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi | Instagram

Actualmente, la empresa cuenta con tres locales físicos: dos en Rosario, Santa Fe, y uno en la Ciudad de Buenos Aires, reflejando el crecimiento y el alcance que alcanzó el proyecto en los últimos años. A su vez, cuenta con un canal de venta online y envíos a todo el país, lo que le da un carácter federal al emprendimiento.

Al recorrer el perfil de Instagram de la marca, se puede observar cómo la joven de 32 años contó con el apoyo de su cuñada, Antonela Roccuzzo, quien posó luciendo algunas de las prendas de la colección. Un gesto que no solo refleja la buena relación entre ambas, sino también el respaldo y la unión que caracterizan a la familia Messi a la hora de acompañar los distintos proyectos personales y comerciales de sus integrantes.

Incluso, la misma influencer destacó esta cápsula a través de sus historias de 24 horas. "Hermosa tu cápsula, felicitaciones cuña", señaló junto con una imagen en la que se ven diferentes bolsas que contenían productos de la firma, desde bikinis hasta pareos, elementos infalibles en los veranos.

El negocio de María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi | Instagram

La unión entre Antonela Roccuzzo y María Sol Messi

Más allá del perfil empresarial que proyecta María Sol Messi al frente de su marca de bikinis, la menor de los cuatro hijos de Celia Cuccittini y Jorge Messi mantiene una estrecha relación con Antonela Roccuzzo. De hecho, la influencer suele convertirse en una de las principales embajadoras de la firma, modelando distintas prendas y luciéndolas durante sus viajes y vacaciones junto a Lionel Messi. Un respaldo que no solo potencia la visibilidad de la marca, sino que también deja en evidencia el fuerte vínculo que une a ambas.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi | Instagram

La filosofía de la marca se basa en celebrar la autenticidad, la comodidad y la libertad de disfrutar el verano con prendas que se adapten al estilo y la personalidad de cada mujer. Lanzada en 2022, la empresa logró posicionarse en un mercado altamente competitivo, apostando por diseños versátiles y una identidad que conecta con el espíritu relajado del verano. Su crecimiento sostenido y la visibilidad que le aportan figuras cercanas a la familia Messi la consolidan como una marca con proyección dentro del segmento de moda y trajes de baño.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi | Instagram

Así, con el apoyo incondicional de Antonela Roccuzzo, María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, continúa ganando terreno en el mundo empresarial. Si bien su marca de bikinis comenzó a consolidarse en noviembre de 2022, fue en 2024 cuando dio un salto de visibilidad con el lanzamiento de una nueva cápsula y el impulso que le brindó su cuñada al lucir sus diseños en redes sociales y durante sus viajes. Esa combinación de estrategia comercial y exposición mediática permitió que la firma ampliara su alcance a nivel federal y proyectara su crecimiento hacia mercados internacionales.