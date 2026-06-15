Lejos de la tele, el exitoso negocio de Verónica Lozano

Vero Lozano continúa expandiendo su vínculo con el diseño a través de una cápsula que transmite feminidad actual y un estilo atemporal. La propuesta se caracteriza por piezas que pueden adaptarse tanto a la rutina laboral como a eventos especiales, con cortes impecables y acabados que aportan distinción. Esta iniciativa reafirma su interés por la moda como un espacio creativo y empresarial, ofreciendo una alternativa que une elegancia y modernidad en la temporada invernal.

Vero Lozano une creatividad y diseño en su exitoso negocio, lejos de la televisión

La cápsula VL by Antolín Invierno 2026 representa una nueva etapa en la colaboración entre Vero Lozano y Natalia Antolín. Esta propuesta se distingue por su elegancia y refinamiento, con un enfoque que eleva la versatilidad de las prendas. La colección se orienta hacia un estilo más pulido y contemporáneo, ideal para la temporada fría, y se posiciona como una alternativa premium dentro de la marca. Con propuestas pensadas para destacar, la conductora mostró una faceta que no todos sus seguidores conocían.

Vero Lozano

El estilo general de la cápsula se caracteriza por una feminidad actual y poderosa, con siluetas que favorecen la figura y detalles cuidadosamente trabajados. Entre las piezas más destacadas se encuentran sacos estructurados, faldas con movimiento, vestidos de distintos largos, monos y tops versátiles. Cada prenda fue pensada para transitar con facilidad y comodidad en el día y la noche, ofreciendo opciones completas para diferentes ocasiones.

Los materiales y acabados, elegidos por Vero Lozano y Natalia Antolín, refuerzan la identidad de la colección, con texturas ricas, bordados, estampas exclusivas y toques de brillo que aportan distinción. A diferencia de otras propuestas de la firma, esta cápsula se siente más curada y elegante, con un enfoque en prendas que transmiten personalidad y exclusividad. La presentadora imprime su visión en detalles que combinan practicidad con glamour, como cortes impecables y combinaciones de prendas sastre con elementos más suaves.

Cápsula de Vero Lozano con Natalia Antolín

La paleta de colores acompaña el invierno sin perder frescura, y cada pieza invita a ser combinada de manera creativa. La colección se posiciona como una propuesta atemporal con toques modernos, pensada para mujeres que buscan estilo refinado en eventos, en la oficina o en salidas especiales. Con esta cápsula, la modelo reafirma su lugar como referente en el mundo de la moda, aportando una visión clara y sofisticada al diseño argentino.

Vero Lozano y su amor por el diseño que la llevó a tener un exitoso negocio

No es la primera vez que Verónica Lozano apuesta por la moda como un camino paralelo a su carrera televisiva. En 2024, la conductora ya había presentado una cápsula junto a Natalia Antolín en el marco de la colección Naranjo en Flor, inspirada en el tango argentino. En aquel encuentro exclusivo, la diseñadora mostró cómo el arte y las raíces culturales pueden influir en la moda, y la presentadora aportó su mirada personal con una propuesta inspirada en la naturaleza.

Cápsula de Vero Lozano con Natalia Antolín

La cápsula de la actriz en esa ocasión se inspiró en el vuelo de aves exóticas, con siluetas livianas, volados y estampados que evocaban el plumaje. Los brillos y detalles aportaban un toque de glamour, mientras que las prendas estaban pensadas para transmitir libertad y movimiento. Esta colaboración reflejó la capacidad de la artista para integrar su estilo personal con el sello de la reconocida diseñadora, generando piezas que combinaban audacia y refinamiento. Su capacidad para aportar ideas originales y su interés por el diseño la llevaron a construir un negocio exitoso.

La colección Naranjo en Flor de Antolín, que homenajeaba al tango, incluyó vestidos con cola, bordados exclusivos y prendas urban chic como sets de tres piezas y kimonos. Dentro de esa propuesta también se lanzó una cápsula llamada “Joyas”, caracterizada por transparencias sutiles, apliques de strass y recortes estratégicos. En ese contexto, la cápsula de Vero Lozano se destacó por su inspiración en la naturaleza y por aportar un aire fresco y diferente dentro de la colección. Con estas colaboraciones, consolidó su vínculo con la moda y demostró que su visión trasciende la televisión.

Vero Lozano se muestra en una etapa donde la moda ocupa un lugar destacado dentro de su desarrollo profesional. Su propuesta más reciente refleja un estilo sofisticado y versátil, pensado para mujeres que buscan prendas capaces de acompañar distintos momentos del día con elegancia y comodidad. La colección se distingue por siluetas modernas, detalles cuidados y un enfoque que combina practicidad con refinamiento, consolidando su presencia en el mundo del diseño.

VDV