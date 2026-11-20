Rocío Hazán Galán, la hija de Lucía Galán, decidió apostar por un nuevo desafío profesional y presentó To Be Honest, un original emprendimiento que busca acercar la psicología a la vida cotidiana de una manera diferente. Alejada del universo musical que hizo famosa a su madre, la joven encontró en su profesión y en la creatividad una forma de conectar con otras personas.

Rocío Hazán Galán presenta To be honest

Psicóloga de profesión, Rocío creó un particular Mail Club que propone recuperar una costumbre cada vez menos frecuente: recibir correspondencia en papel. A través de una suscripción mensual, quienes participan reciben sobres especialmente diseñados con cartas, ilustraciones y actividades que invitan a detenerse, reflexionar y dedicar un momento a sus propias emociones y experiencias.

La iniciativa surge en un contexto marcado por la inmediatez y el uso constante de dispositivos electrónicos. Frente a esa realidad, la hija de la integrante de Pimpinela propone hacer una pausa, escribir a mano y recuperar el contacto con uno mismo.

Cómo funciona To Be Honest

La propuesta tiene una particularidad que la distingue: cada mes está dedicado a una temática psicológica diferente. Los comienzos, el deseo, las decisiones y los vínculos son algunos de los asuntos que se abordarán a través de materiales especialmente creados para cada edición.

De esta manera, ningún sobre es igual al anterior. Tanto las actividades como las ilustraciones y los formatos se modifican de acuerdo con el tema elegido, ofreciendo distintas herramientas para explorar emociones, hacerse preguntas y descubrir nuevas perspectivas. La primera entrega lleva por nombre "El comienzo" y está dedicada a uno de los momentos más significativos de la vida: animarse a dar el primer paso. A través de cartas y ejercicios de reflexión, Rocío invita a explorar los miedos, las expectativas y las incertidumbres que aparecen cuando una persona decide iniciar una nueva etapa. "¿Cuántas veces postergamos algo esperando sentirnos preparados para empezar?", es una de las preguntas que atraviesa esta primera edición y que resume el espíritu de la iniciativa.

La apuesta de Rocío Hazán Galán por una experiencia lejos de las pantallas

Uno de los aspectos centrales de To Be Honest es su apuesta por lo tangible. En tiempos en los que gran parte de las interacciones transcurren a través de una pantalla, el proyecto busca recuperar el placer de abrir un sobre, leer una carta y escribir sobre papel.

Rocío y su madre, Lucía Galán

La intención no es ofrecer respuestas definitivas, sino generar un espacio íntimo donde cada persona pueda explorar sus propias vivencias, sin presiones ni exigencias. Con este lanzamiento, Rocío Hazán Galán comienza una nueva etapa como emprendedora, combinando su formación profesional con una mirada creativa sobre el bienestar emocional. Así, mientras Lucía Galán continúa vinculada al mundo de la música, su hija desarrolla su propio camino con una propuesta que pone el foco en la introspección y el autoconocimiento. Bajo una premisa tan sencilla como significativa, To Be Honest invita a recuperar algo que muchas veces queda relegado en medio de la rutina: el tiempo para escucharse a uno mismo.