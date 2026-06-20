Así fue la graduación de Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán: “Oficialmente tus psicólogos favoritos”

Además de su exitosa carrera al frente de la música junto a su hermano Joaquín, Lucía Galán mantiene un presente personal cargado de emoción y orgullo. Es que su hija Rocio Hagáz, a sus 29 años, se recibió de psicóloga y su madre no dudó en compartirle a sus más de medio millón de seguidores los momentos más importantes de un día cargado de felicidad.

La graduación de Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán

Desde hace varios años, Rocío Hazán vive en Madrid junto a su marido, Damián Aramendi, co-manager del dúo Pimpinela. Si bien la pareja viajó a fines de marzo de este año a Buenos Aires para celebrar su casamiento, luego regresó a España, donde continúa desarrollando su vida. Además, la joven artista apostó por su formación académica y cursó una carrera universitaria que en las últimas horas le dio una gran satisfacción: alcanzar su primer título de grado en la carrera de psicología. En este marco, su mamá Lucía Galán, se pronunció al respecto.

Graduación de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán | Instagram

Más allá de viajar al viejo continente para acompañar a su única hija en este importante momento, la cantante compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Allí publicó una postal junto a Rocío y expresó todo su orgullo por este nuevo logro académico. “Ya pasó todo. Pura emoción, alegría y orgullo. Te amo, hija”, escribió en el pie de foto, donde ambas posan sonrientes ante las cámaras. En la imagen, la joven luce el tradicional lazo académico de la Universidad Europea, institución en la que se formó y donde acaba de alcanzar una importante meta profesional.

Graduación de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán | Instagram

En otra de las imágenes compartidas, se puede ver a la flamante licenciada en Psicología sentada junto a su marido sobre las escaleras de un edificio. Ambos posan relajados con botellas de bebidas en sus manos y anteojos de sol, reflejando la alegría y el clima de celebración que marcó una jornada tan especial para ella. Tampoco faltaron las fotos junto a sus compañeros de graduación, quienes se mostraron sonrientes y compinches. Incluso, se animaron a ponerle humor al momento con una divertida frase que acompañó una de las postales grupales: “Oficialmente, tus psicólogos favoritos”.

Graduación de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán | Instagram

El inesperado reencuentro entre Lucía Galán y su exmarido, Alberto Hazán

Antes de que se generara la graduación, Lucía Galán se fotografió junto a Alberto Hazán, el padre de Rocío y su exmarido. El exmatrimonio posó sonriente en una selfie que sacó la propia intérprete dejando en claro el afecto que los une, a más de 25 años de haberse divorciado. “Allá vamos… a la graduación de nuestra adorada Rocío, orgullosos, felices, con la satisfacción de haber criado a una mujer íntegra, solidaria, amable, una buena hija que hoy se recibe de Psicóloga”.

Lucía Galán junto a su exmarido, Alberto Hazán | Instagram

En este marco, señaló que la separación atravesó por momentos adversos, pero que supieron sortearlos bajo un objetivo en común: el bienestar y la crianza de la joven. “Y nuestro camino no ha sido fácil, hemos atravesado momentos duros que nos han llevado a un divorcio pero siempre poniendo como faro nuestra hija”, aseguró con orgullo del presente que atraviesan como padres. Finalmente, la menor de los hermanos Galán concluyó con un mensaje cargado de cariño hacia su ex: “Hoy, después de mucho trabajo interior logramos 26 años de querernos y respetarnos, aunque con nuestras diferencias. Gracias Alberto por la hermosa hija que tuvimos, gracias hijita por habernos elegido como tus papás. Te amamos”.

Lucía Galán en Escocia junto a su hija y su yerno | Instagram

Por su parte, Lucía Galán aprovechó su estadía en Europa para pasear junto a Rocío Hazán y a su yerno, antes de regresar a Buenos Aires. En las historias que compartió en la famosa red social de la camarita se la ve activando el modo turista junto al joven matrimonio y mostró algunos de los lugares más emblemáticos de Edimburgo, en la capital de Escocia. “Estamos celebrando la graduación de Ro”, expresó, coronando así una experiencia cargada de emoción, orgullo y festejos en familia.