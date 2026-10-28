Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

Premios Ídolo 2026 celebró una nueva edición con una gala que reunió a los principales referentes del mundo digital. La ceremonia se llevó a cabo en la Usina del Arte y reconoció a creadores de contenido en distintas categorías. A continuación, uno por uno los ganadores del evento que combina estilo, presencia y producción.
Estos fueron los ganadores de los Premios Ídolo 2026
La tercera edición de los Premios Ídolo Argentina se celebró este miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, con una gala que congregó a los principales creadores de contenido digital del país. El evento, inspirado en el formato original creado por Dulceida en España; y fue transmitido por Streams Telefe.
Con la conducción de Sofia “La Reini” Gonet y Grego Roselló, la ceremonia comenzó pasadas las XX horas, luego de una cobertura especial en la alfombra rosa. A lo largo de la noche, se entregaron distinciones en más de 15 categorías, que incluyen Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker, entre otras.
Viajes
- Agostina Di Stefano - @bonaerense
- Pía Bottero - @espiaporelmundo
- Modo Turista - @modoturista
- Agus López - @pasajeenmano
- Martina Saravia - @tupisaravia (Ganadora)
Moda
- Lola Latorre - @lolitalatorre
- Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona
- Rocío Vázquez - @sereinne_
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Zaira Nara - @zaira.nara (Ganadora)
- Zuzu Coudeu - @zuzucoudeu
- Milagros Ad - @miluuad
Nominados por la categoría Celebrity Premios Ídolo 2026
Gastronomía
- Ailín Tokman - @ailutokman
- Gastón Soffritti - @gsoffritti
- Tefi Russo - @inutilisimas (Ganadora)
- Agus Liporace - @kulinaria.recetas
- Lucía Scarpa - @luluscarpa
- Paulina Cocina - @paulinacocina
- Andrés Simón - @lasrecetasdesimon
Deportes
- Gero Arias - @geroooo_arias (Ganador)
- Cristian Grosz - @groszcris
- Juli Puente - @julieta_puente
- Lucas Ortega - @lucasgortega
- Nico Ferrero - @nicoferreroa
- Sofía Martínez - @nutri.sm
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast (Ganadora)
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Nominados por la categoría Moda Premios Ídolo 2026
Lifestyle
- Camila Mayan - @camimayan
- Delfina Ferro - @delfinaferro (Ganadora)
- Julieta Poggio - @poggiojulieta
- Santi Talledo - @santitalledo
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog
- Lizardo Ponce - @lizardoponce
- Sele Mosca - @selemosca
- Daniela López - @soydadatina
Beauty
- Belén Garrido - @belugarrido
- Joaquín Vázquez - @joacovzq
- Juanita Ramos - @juanitarramos
- Daniela López - @soydadatina
- Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha
- Cande Copello (Ganadora)
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes
- Caro Dubiansky - @carodubi
- Francisco Castro - @fraancastro_
- Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste
- Bruno Riboldi - @lajoya.agro
- Mai Pistiner - @maipistiner
- Diego Poggi - @poggi
- Santiago Bilinkis - @s.bilinkis
- Almendra Veiga - @almendraveiga (ganadoa)
TikToker
- Albere - @albereee_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Evitta Luna - @evitta_luna (Ganadora)
- Mar Cosca - @maarcosca
- Carito Muller - @soycaritomuller
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
Nominados por la categoría Emprendimiento Premios Ídolo 2026
YouTuber
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Angie Velasco - @angievelasco08 (Ganadora)
- Pau Bolzan - @bolzanpaula
- Ian Lucas - @ianlucas
- Marti Benza - @martibenza
- Kuki Agnone - @kuki_youtube
Ídolo Revelación
- La Agusneta - @agusneta
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Evitta Luna - @evitta_luna
- Marta Fort - @martacfort (Ganadora)
- Teo D’Elia - @teodeliaa
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
Actualidad
- Camila Ibarbalz - @ahorrandoconcami
- Cami Valero - @camivalero
- Fede Bongiorno - @fedeebongiorn0
- Lara López Calvo - @laralopezcalvo (Ganador)
- Mica Comunica - @micacomunica_
- Mujer Financiera - @mujer_financiera
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj
- Goncho Banzas - @gonchobanzas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo (Ganador)
- Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel - @ezzequiel
- Gastón Edul - @gastonedul
- Jero Freixas - @jerofreixas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Joaquín Álvarez - @polloalvarez
- Sofía Martínez - @sofimmartinez (Ganadora)
- Davo Xeneize - @davoobj
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y la M
- Ángela Torres (Ganadora)
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Nominados por la categoría Streamer Premios Ídolo 2026
Humor y Entretenimiento
- Cami Jara - @camijarax
- El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_
- Facturita - @facturita.ok
- Lucho Mellera - @luchomellera
- Alex Pelao - @pelao.khe
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti (Ganador)
- Lucas Spadafora - @lucasspadafora
- Gastón Massa - @gastonmassa
Reseñas Experiencias Gastronómicas
- Buenos Paladares - @buenospaladaires_
- El Club del Bajón - @clubdelbajon
- Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires
- Morfando Ando - @cordobagourmet
- La Chica del Brunch - @lachicadelbrunch (Ganadora)
- Vivamos BA - @vivamosba
Canción más viral
- “Yakuza” - La Joaqui
- “Puñaladas” - Lauta y Amigo de Artistas
- “Soy Favela” - La T y la M
- “A quién le importa” - Luck Ra y Thalía (Ganador)
Emprendimiento
- Diabla - @betterdiabla
- Ganga Home - @ganga.home
- Giga x Spreen - @gigaxspreen
- Gordis Burger - @gordisburgerok_
- Mosquiani - @mosquiano.ar
- Yerba Cósmico - @yerbacosmico (Ganadores)
Contenido Creativo
- Agustín Franzoni - @agufranzoni (Ganador)
- Belu Lucius - @belulucius
- Ferbo - @ferminbo
- Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi
- Matías Jafif - @matiasjafif
- Michelle Masson - @michemasson
- Lily Chen - @ohayolily
- Agus Cabaleiro - @onlinemami
Health
- Agus Privi - @agusprivii
- Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso
- Fiorella Vitelli - @fiovitelli (Ganadora)
- Laura Romano - @integralnutricion
- Simón Scarano - @simon.scarano
- Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra
Ídolo Automotor
- Aixa Franke - @aixafranke
- Agustín Marcatili - @barcatini
- Florencia Andersen - @florenciandersen
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti (Ganador)
- Ale Hartman - @ladyfierros
- Lucas Abriata - @lucasabriata
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan - @gapo_kahan
- Lizard - @lizard__ok
- Nicolás Barral - @nico.barral
- Todo Versus - @todoversus
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti (Ganador)
- Previate Esta - @previateesta
Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj (Ganador)
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Marti Benza - @martibenza
- Martín Cirio - @martincirio
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Celebrity
- Damián Betular - @dbetular
- Jimena Barón - @jmena
- Momi Giardina - @momigiardina
- Nico Occhiato - @nicoocchiato (Ganador)
- Stephanie Demner - @stephaniedemner
- Yanina Latorre - @yaninalatorre
- Zaira Nara - @zaira.nara
Ídolo Emergente (votación del público)
- Lucía Baeza - @dulcepink
- Agos Reich - @agosreich
- Benito SDR - @benitosdr
- Agustina Buera - @buera.a
- Constanza Chismechian - @conifach
- Delfi Peña - @delfinapenia_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Ezequiel Katz - @ezekatz
- Facu Tronce - @facutronce
- Fran Rizzaro - @franrizzaro
- Gaspar Díaz - @gaspardiazzz
- Ima Parise - @imaparise
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
- Juani Car - @juanicar
- Juli Bianco - @julibianco
- Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_ (Ganadora)
- Diego “La Toba” Navajas - @latobaok
- Franco Poggio - @poggiofranco_
- Rami Bilbao - @ramibilbao
- Santos Canessa - @santoscanessa
- Teo Podolsky - @teopodolsky
- Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzio
Momento Viral (votación del público)
- Casamiento Margelita - Nadie dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz - La Velada
- “¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?” - Paren la Mano
- “¿Así toma agua la Agusneta?” (Ganadores)
- LUZU VS 412
- “¿Si ponemos una casa solo de milanesas?” - Top Globales
- “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo” - Sofía Martínez
- Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender
- Messi prime - Lo del Pollo
- Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble
- “Los dos metimos cambios” - Masterchef
- Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada
Mejor Comunidad (votación del público)
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vórterix
Premios Ídolo 2026 cerró una nueva edición con la entrega de distinciones a los creadores de contenido más destacados del país. La lista de ganadores reflejó la diversidad de propuestas que conviven en el universo digital argentino, con categorías que abarcaron desde moda hasta actualidad.