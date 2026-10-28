Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

Premios Ídolo 2026 celebró una nueva edición con una gala que reunió a los principales referentes del mundo digital. La ceremonia se llevó a cabo en la Usina del Arte y reconoció a creadores de contenido en distintas categorías. A continuación, uno por uno los ganadores del evento que combina estilo, presencia y producción.

Estos fueron los ganadores de los Premios Ídolo 2026

La tercera edición de los Premios Ídolo Argentina se celebró este miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, con una gala que congregó a los principales creadores de contenido digital del país. El evento, inspirado en el formato original creado por Dulceida en España; y fue transmitido por Streams Telefe.

Con la conducción de Sofia “La Reini” Gonet y Grego Roselló, la ceremonia comenzó pasadas las XX horas, luego de una cobertura especial en la alfombra rosa. A lo largo de la noche, se entregaron distinciones en más de 15 categorías, que incluyen Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker, entre otras.

Sofía Gonet, Juli Poggio y Marta Fort en los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Viajes

Agostina Di Stefano - @bonaerense

Pía Bottero - @espiaporelmundo

Modo Turista - @modoturista

Agus López - @pasajeenmano

Martina Saravia - @tupisaravia (Ganadora)

Martina Saravia ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Moda

Lola Latorre - @lolitalatorre

Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona

Rocío Vázquez - @sereinne_

Sofía Gonet - @sofiagonet

Zaira Nara - @zaira.nara (Ganadora)

Zuzu Coudeu - @zuzucoudeu

Milagros Ad - @miluuad

Zaira Nara ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Nominados por la categoría Celebrity Premios Ídolo 2026

Gastronomía

Ailín Tokman - @ailutokman

Gastón Soffritti - @gsoffritti

Tefi Russo - @inutilisimas (Ganadora)

Agus Liporace - @kulinaria.recetas

Lucía Scarpa - @luluscarpa

Paulina Cocina - @paulinacocina

Andrés Simón - @lasrecetasdesimon

Tefi Russo ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Deportes

Gero Arias - @geroooo_arias (Ganador)

Cristian Grosz - @groszcris

Juli Puente - @julieta_puente

Lucas Ortega - @lucasgortega

Nico Ferrero - @nicoferreroa

Sofía Martínez - @nutri.sm

Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast (Ganadora)

La Sillita

Psicología al Desnudo

Mili Hadad - La fórmula podcast ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Nominados por la categoría Moda Premios Ídolo 2026

Lifestyle

Camila Mayan - @camimayan

Delfina Ferro - @delfinaferro (Ganadora)

Julieta Poggio - @poggiojulieta

Santi Talledo - @santitalledo

Sofía Gonet - @sofiagonet

Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog

Lizardo Ponce - @lizardoponce

Sele Mosca - @selemosca

Daniela López - @soydadatina

Beauty

Belén Garrido - @belugarrido

Joaquín Vázquez - @joacovzq

Juanita Ramos - @juanitarramos

Daniela López - @soydadatina

Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha

Cande Copello (Ganadora)

Cande Copello ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

Caro Dubiansky - @carodubi

Francisco Castro - @fraancastro_

Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste

Bruno Riboldi - @lajoya.agro

Mai Pistiner - @maipistiner

Diego Poggi - @poggi

Santiago Bilinkis - @s.bilinkis

Almendra Veiga - @almendraveiga (ganadoa)

TikToker

Albere - @albereee_

Emma Klass - @emmaaklass

Evitta Luna - @evitta_luna (Ganadora)

Mar Cosca - @maarcosca

Carito Muller - @soycaritomuller

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Nominados por la categoría Emprendimiento Premios Ídolo 2026

YouTuber

Agustín Creevy - @agustincreevy

Angie Velasco - @angievelasco08 (Ganadora)

Pau Bolzan - @bolzanpaula

Ian Lucas - @ianlucas

Marti Benza - @martibenza

Kuki Agnone - @kuki_youtube

Ídolo Revelación

La Agusneta - @agusneta

Agustín Creevy - @agustincreevy

Evitta Luna - @evitta_luna

Marta Fort - @martacfort (Ganadora)

Teo D’Elia - @teodeliaa

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Marta Fort ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Actualidad

Camila Ibarbalz - @ahorrandoconcami

Cami Valero - @camivalero

Fede Bongiorno - @fedeebongiorn0

Lara López Calvo - @laralopezcalvo (Ganador)

Mica Comunica - @micacomunica_

Mujer Financiera - @mujer_financiera

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_

Davo Xeneize - @davoobj

Goncho Banzas - @gonchobanzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo (Ganador)

Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo

Mernuel - @mernuel_

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel - @ezzequiel

Gastón Edul - @gastonedul

Jero Freixas - @jerofreixas

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Joaquín Álvarez - @polloalvarez

Sofía Martínez - @sofimmartinez (Ganadora)

Davo Xeneize - @davoobj

Sofi Martínez ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Ídolo Musical

Milo J

La T y la M

Ángela Torres (Ganadora)

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Ángela Torres ganadora de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Nominados por la categoría Streamer Premios Ídolo 2026

Humor y Entretenimiento

Cami Jara - @camijarax

El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_

Facturita - @facturita.ok

Lucho Mellera - @luchomellera

Alex Pelao - @pelao.khe

Valen Rizzuti - @valenrizzuti (Ganador)

Lucas Spadafora - @lucasspadafora

Gastón Massa - @gastonmassa

Reseñas Experiencias Gastronómicas

Buenos Paladares - @buenospaladaires_

El Club del Bajón - @clubdelbajon

Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires

Morfando Ando - @cordobagourmet

La Chica del Brunch - @lachicadelbrunch (Ganadora)

Vivamos BA - @vivamosba

Canción más viral

“Yakuza” - La Joaqui

“Puñaladas” - Lauta y Amigo de Artistas

“Soy Favela” - La T y la M

“A quién le importa” - Luck Ra y Thalía (Ganador)

Emprendimiento

Diabla - @betterdiabla

Ganga Home - @ganga.home

Giga x Spreen - @gigaxspreen

Gordis Burger - @gordisburgerok_

Mosquiani - @mosquiano.ar

Yerba Cósmico - @yerbacosmico (Ganadores)

Contenido Creativo

Agustín Franzoni - @agufranzoni (Ganador)

Belu Lucius - @belulucius

Ferbo - @ferminbo

Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi

Matías Jafif - @matiasjafif

Michelle Masson - @michemasson

Lily Chen - @ohayolily

Agus Cabaleiro - @onlinemami

Health

Agus Privi - @agusprivii

Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso

Fiorella Vitelli - @fiovitelli (Ganadora)

Laura Romano - @integralnutricion

Simón Scarano - @simon.scarano

Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra

Ídolo Automotor

Aixa Franke - @aixafranke

Agustín Marcatili - @barcatini

Florencia Andersen - @florenciandersen

Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti (Ganador)

Ale Hartman - @ladyfierros

Lucas Abriata - @lucasabriata

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan - @gapo_kahan

Lizard - @lizard__ok

Nicolás Barral - @nico.barral

Todo Versus - @todoversus

Valen Rizzuti - @valenrizzuti (Ganador)

Previate Esta - @previateesta

Valen Rizzuti ganador de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_

Davo Xeneize - @davoobj (Ganador)

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Marti Benza - @martibenza

Martín Cirio - @martincirio

Mernuel - @mernuel_

Ídolo Celebrity

Damián Betular - @dbetular

Jimena Barón - @jmena

Momi Giardina - @momigiardina

Nico Occhiato - @nicoocchiato (Ganador)

Stephanie Demner - @stephaniedemner

Yanina Latorre - @yaninalatorre

Zaira Nara - @zaira.nara

Nico Occhiato ganador de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Ídolo Emergente (votación del público)

Lucía Baeza - @dulcepink

Agos Reich - @agosreich

Benito SDR - @benitosdr

Agustina Buera - @buera.a

Constanza Chismechian - @conifach

Delfi Peña - @delfinapenia_

Emma Klass - @emmaaklass

Ezequiel Katz - @ezekatz

Facu Tronce - @facutronce

Fran Rizzaro - @franrizzaro

Gaspar Díaz - @gaspardiazzz

Ima Parise - @imaparise

Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti

Juani Car - @juanicar

Juli Bianco - @julibianco

Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_ (Ganadora)

Diego “La Toba” Navajas - @latobaok

Franco Poggio - @poggiofranco_

Rami Bilbao - @ramibilbao

Santos Canessa - @santoscanessa

Teo Podolsky - @teopodolsky

Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzio

Momento Viral (votación del público)

Casamiento Margelita - Nadie dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz - La Velada

“¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?” - Paren la Mano

“¿Así toma agua la Agusneta?” (Ganadores)

LUZU VS 412

“¿Si ponemos una casa solo de milanesas?” - Top Globales

“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo” - Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena

Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender

Messi prime - Lo del Pollo

Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble

“Los dos metimos cambios” - Masterchef

Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada

La Agusneta ganadores de los Premios Ídolo 2026 | Pachi Rivas

Mejor Comunidad (votación del público)

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vórterix

Premios Ídolo 2026 cerró una nueva edición con la entrega de distinciones a los creadores de contenido más destacados del país. La lista de ganadores reflejó la diversidad de propuestas que conviven en el universo digital argentino, con categorías que abarcaron desde moda hasta actualidad.