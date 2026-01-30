Juli Poggio mantuvo el silencio durante el cumpleaños de Romina Uhrig y se reavivó la teoría del fin de su amistad

Juli Poggio y Romina Uhrig salieron de la casa de Gran Hermano con un fuerte lazo de amistad junto a Daniela Celis. Con el correr de los años, el mismo se fue volviendo más cercano, a pesar de sus diferentes trabajos y posturas frente a los medios de comunicación. Sin embargo, un hecho sorpresivo provocó que la relación entre ambas se cortara, y que sus interacciones fueran cada vez menos públicas. El 27 de enero, la exministra cumplió años, pero no recibió el saludo de la modelo, lo que despertó nuevas teorías.

¿Fin de la amistad? El silencio de Juli Poggio durante el cumpleaños de Romina Uhrig

A mediados del 2025, un video circuló en las redes sociales y significó una traición para una de las amistades más fuertes de Gran Hermano. Romina Uhrig aparecía junto a Lucca Bardelli, exnovio de Julieta Poggio, en un jacuzzi durante lo que habría sido un "after party". El clip se viralizó en redes sociales y provocó un escándalo entre ambas mujeres, que no dudaron en hablarse por privado y contarlo a la prensa. Fue así que sus seguidores comenzaron a notar una cierta distancia entre ambas, que se incrementó en enero del 2026.

El 27 de enero, Romina Uhrig cumplió sus 38 años, y no dudó en festejarlo con sus hijas y personas más cercanas. Como en todas las amistades de celebridades, apuntaron a que Julieta Poggio compartiría una fotografía con ella, pero su silencio reavivó la teoría del fin de la amistad. En Puro Show (eltrece), explicó: "Las cosas no están como antes pero yo a Romi la quiero mucho y siempre le voy a tener un aprecio gigante. Obvio que la saludé, le escribí por privado, que no suba a mi Instagram no significa nada. Las cosas también pasan en privado". Así mismo, aseguró que la vida las hizo tomar caminos por separado y que eso había hecho crecer la distancia entre ellas, alejándose de los rumores de fin de amistad.

Los mensajes de Juli Poggio y Romina Uhrig a las hijas gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina

A pesar de que Juli Poggio y Romina Uhrig no mantienen la cotidianeidad de antes, hay dos personitas que las siguen uniendo: las gemelas Medina Celis. Las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina cumplieron 2 años el 29 de enero, y ambas ex Gran Hermano decidieron dedicarles sus mensajes en las historias de Instagram. Mientras Poggio es la madrina y también pudo darles un regalo millonario, Uhrig no dudó en dejar su muestra de amorr y cariño, asegurando su presencia siempre que la necesitaran.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en exponer sus teorías y en viralizar los dichos de Julieta Poggio respecto a su amistad con Romina Uhrig. Las posibilidades del fin de la relación crecieron para algunos seguidores, mientras que otros guardan sus esperanzas de poder verlas juntas nuevamente. Por el momento, la modelo está continuando con su streaming y trabajos en la moda, mientras que la exministra disfruta de unas vacaciones junto a su familia y sus amigos.

