La China Suárez reinventa el look comfy con el catsuit que será tendencia este invierno 2026

Instalada en Estambul, la China Suárez vuelve a marcar tendencia. Desde la intimidad de su hogar, la actriz compartió en sus historias de Instagram un video que no pasó desapercibido: recostada sobre un sillón, mostró el nuevo fetiche del invierno europeo, una prenda que combina sensualidad, comodidad y minimalismo. ¿El protagonista? El catsuit, una pieza clave que ya se perfila como el comodín fashion de la temporada de invierno 2026.

La China Suárez deslumbró con el catsuit que será tendencia este invierno 2026

Lejos de los excesos, la China Suárez eligió un modelo monocromo en verde oliva, de mangas largas y calce al cuerpo, que acompaña la silueta sin perder sofisticación. El diseño, de líneas puras y espíritu comfy, confirma que el lujo actual pasa por lo simple y funcional.

El look comfy de la China Suárez

El encanto del catsuit está en su versatilidad. De día, funciona a la perfección con zapatillas urbanas, borcegos chunky o botas texanas, sumando una campera puffer, un tapado oversized o un trench para completar el look. Para la noche, el mismo diseño puede transformarse con botas altas, stilettos o sandalias minimal, más accesorios protagonistas: aros dorados, clutch rígido o cinturón para marcar la cintura.

En clave invierno, también se puede llevar con blazers estructurados, sweaters amplios por encima o incluso con bufandas XL, jugando al contraste entre lo ceñido y lo oversize. El resultado: un look moderno, canchero y sin esfuerzo.

Beauty natural y pelo suelto: el combo infalible

Fiel a su estilo, la China Suárez acompañó el outfit con un beauty look ultra natural. La artista llevó el pelo largo suelto, con raya al medio y ondas apenas marcadas, reforzando ese aire relajado pero cuidado que la define. En maquillaje, apostó por una piel luminosa, labios nude y mirada suave, demostrando que cuando el outfit habla por sí solo, menos es más.

El detalle final lo dio el contexto: una imagen íntima, cálida y espontánea junto a Mauro Icardi que refuerza la tendencia del lujo silencioso, donde el impacto no está en lo recargado sino en la actitud.

La China Suárez

Desde Europa, la actriz confirmó una vez más su lugar como referente de estilo. El catsuit, cómodo y sexy a la vez, se convierte así en la prenda estrella que promete conquistar el invierno y colarse en el guardarropa de todas las fashionistas. Una elección simple, pero poderosa, que resume a la perfección el espíritu de la temporada.