Las vacaciones soñadas de Sofía Zámolo y su hija California en Dubai: playa, relax y mucho glamour

Después de unos días de descanso en Punta del Este, Sofía Zámolo armó las valijas y volvió a subirse a un avión, esta vez con destino a Dubai. La modelo y conductora eligió uno de los destinos más impactantes del mundo para disfrutar de unas vacaciones muy especiales junto a su hija California, y no dudó en compartir con sus seguidores las postales más tiernas del viaje.

Las vacaciones soñadas de Sofía Zámolo y su hija California en Dubai

A través de un carrusel de Instagram, Sofía Zámolo mostró distintos momentos de la aventura madre e hija: desde jornadas de relax en el hotel, desayunos y room service en bata, hasta excursiones, paseos al aire libre, shopping y tardes de playa bajo el sol árabe. Siempre cómplices, relajadas y sonrientes, las imágenes reflejan un clima de disfrute absoluto y conexión total.

Pero más allá del lujo del destino, hubo una frase que se llevó todas las miradas. Junto a las fotos, la conductora escribió un emotivo mensaje: "Cuando tenga 80, estos son los momentos que quiero recordar. Te amo Cali". La declaración no tardó en generar una ola de reacciones y comentarios cargados de cariño, entre ellos, se destacaron los mensajes de Zaira Nara, Mica Vázquez y Luly Drozdek, quienes celebraron el viaje y la relación tan especial que Sofía tiene con su hija.

En otro de los posteos, la modelo también dejó ver que este viaje no fue solo de a dos. Su esposo, José Félix Uriburu, también formó parte de la experiencia familiar. La pareja, que en noviembre cumplirá diez años de casados, compartió así un nuevo capítulo de su historia juntos, esta vez en uno de los escenarios más exóticos del mundo.

Entre paisajes imponentes, momentos de relax y gestos de amor, Sofía Zámolo dejó en claro que estas vacaciones con California en Dubai no fueron solo un viaje más, sino una colección de recuerdos que quedarán guardados para siempre.

El impactante look de Sofía Zámolo en Dubai

En una de las noches más especiales del viaje, Sofía Zámolo deslumbró con un look que combinó elegancia y sensualidad sutil. La modelo apostó por un vestido largo negro, de líneas limpias y caída fluida, que acompañó su silueta con naturalidad. El diseño, de breteles finos y escote delicado, se destacó por su impronta minimalista, ideal para una velada nocturna con vistas privilegiadas al skyline de Dubai.

Uno de los grandes protagonistas del outfit fue la espalda descubierta, un detalle que sumó sofisticación y un guiño sexy sin excesos. Para completar el estilismo, Sofía agregó un cinturón ancho con hebilla protagonista que marcó la cintura y elevó el conjunto, además de sandalias negras y joyería discreta que reforzaron el espíritu chic del look.

Con el pelo suelto, maquillaje natural y una actitud relajada, Sofía Zámolo confirmó una vez más su dominio del glamour effortless. Un estilismo nocturno impecable que reflejó a la perfección el espíritu del viaje: lujo, disfrute y elegancia atemporal en uno de los destinos más impactantes del mundo.