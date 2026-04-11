¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 11 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 11 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Un día ideal para tomar iniciativa, pero sin atropellar. En el amor, alguien espera más atención de tu parte. En lo laboral, evitá discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La paciencia será tu mejor aliada. Podrías sentirte algo cansado, así que escuchá a tu cuerpo. Buen momento para ordenar finanzas o hacer planes a futuro.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu comunicación estará en alza: aprovechala para aclarar malentendidos. En el amor, una charla pendiente puede mejorar todo. Energía social en aumento.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible, pero también muy intuitivo. Confiá en lo que sentís. Ideal para conectar con familia o hacer algo que te dé paz emocional.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma brilla fuerte hoy. Podrías recibir elogios o reconocimiento. En lo sentimental, dejá el orgullo de lado y animate a mostrar lo que te pasa.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Momento perfecto para organizar tu vida. Aunque sea fin de semana, ordenar tu espacio te dará claridad mental. Cuidado con el exceso de crítica.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio será clave. Podrías sentirte dividido entre dos decisiones. Tomate el tiempo necesario. Buen día para actividades artísticas o recreativas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad emocional en aumento. Evitá reaccionar impulsivamente. En el amor, lo profundo se fortalece si hay honestidad.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de salir, moverte y romper la rutina. Excelente día para planes improvisados. En lo afectivo, alguien podría sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para bajar un cambio. Estás exigiéndote demasiado. Permitite descansar sin culpa. En lo económico, evitá gastos innecesarios.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y creatividad a pleno. Es un buen momento para proyectos personales. En el amor, buscá conexión real, no superficial.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad te conecta con los demás, pero cuidado con absorber problemas ajenos. Día ideal para actividades espirituales o artísticas.